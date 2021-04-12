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【李嘉誠基金會】李嘉誠向中大醫學院捐3000萬元　李嘉誠：香港在生命科學經濟有重要角色

Hot Talk 14:05 2021/04/12

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中大李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明向李嘉誠先生介紹利用血漿作癌症檢測的先進技術。右二為中大學副校長霍泰輝教授。（中大提供圖片）

中大醫學院公布，獲長和系創辦人李嘉誠和李嘉誠基金會捐助3000萬元，改良中大李嘉誠健康科學研究所科研及實驗室空間，並擴充及提升動物實驗設施，料可2022年底前完工。李嘉誠指，一直深信亞洲快速發展的「生命科學」經濟中，香港必有重要角色，形成一股建立未來的催化力量。

中大表示，提升工程將包括透過重組及優化空間，增加供研究人員使用的空間；增設14個實驗台，以提供84個實驗單位。同時，新的動物實驗設施將可容納的實驗小鼠數目大幅提升至近現時的三倍；而動物的處所將為獨立抽風間隔，大大減低動物間交叉感染的風險。

李嘉誠續指香港發展生命科學經濟時：

必由關鍵是政府有效、有決心地創造醫學和相關學科的科研環境和投資。

他表示，中大在李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明帶領下，其位列前沿的跨學科研究，在生命科學、疾病預防及創新治療方面顯著加速了高新科技進程，他們的卓越成就是香港的驕傲。我肯定，盧教授和團隊將至誠至一地繼續努力，成就香港晉身亞洲生物科學創新據點。

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記者：麥德銘

港股 長和（00001） 盧煜明 李嘉誠 李嘉誠基金會

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