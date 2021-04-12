【美國疫情】戴口罩可減死亡率 研究指8月前救1.4萬人

美國新冠肺炎疫情死亡人數已突破二戰紀錄，美國國內不少機構持續預測新冠肺炎疫情發展，以及防疫措施的效力，包括佩戴口罩及接種新冠疫苗。美國有研究指出，截止8月1日美國新冠肺炎疫情死亡人數將超過60萬。但若有九成半美國人佩戴口罩，則會令1.4萬人免於死亡。隨著新冠肺炎疫情持續，數字將會繼續改變。

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根據華盛頓大學衛生指標與評估研究所（IHME）的模型預測顯示，截止8月1日，將有618,523美國人死於新冠肺炎。但若95%人口願意佩戴口罩，則會令死亡人數減至604,413人。

研究所預測最壞情況是，美國完成接種疫苗人口恢復疫情大流行前的日常外出頻率，屆時疫情死亡人數將會高達697,573人。研究所承認，疫苗覆蓋率以及變種病毒傳播速度，都是影響未來預測結果的因素。

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現時美國50個州份，都有望從4月19日開始為16歲或以上民眾接種疫苗。有專家曾警告，美國現時疫苗接種計劃正在和各種變種病毒競賽。約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，美國上周五（9日）新增最少80,157人確診，是當周第四日當日確診人數超過7.5萬。

責任編輯：李俊儀