  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (一) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

推遲接種次劑走進主流？法國擬延至6周後打第2劑

環球社會熱點 13:25 2021/04/12

分享：

法國新冠疫苗接種進度相對落後，法國政府為加快疫苗接種，計劃延長信使核糖核酸（mRNA）疫苗，即輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗兩劑接種相隔時間，由本來的4周延至6周。

【強生疫苗】紐約女接種後做足防疫 三周後依然確診【下一頁】

英非裔青年疫下失業率高達40% 超同齡白人3倍【下一頁】

法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）接受法國報章訪問時透露，計劃將接種首劑及次劑mRNA疫苗的相隔時間，延長至6周。他稱這可以讓疫苗接種進度加快，且不會減弱疫苗保護力。

路透社報道指，法國衞生部門早於今年1月，便建議政府將間隔時間延長至6周，以增加疫苗供應，但政府當時取態較有保留，稱未有數據證明推遲接種次劑對防護力影響。

相比起歐美，歐洲整體疫苗接種進度落後，截至上周五，14.8%歐洲民眾獲接種至少1劑疫苗，法國在歐洲諸國中未見突出，比率為15.5%，遠遠落後於英國及美國的分別47.2%及34.2%。

主要新冠疫苗疫苗小知識

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【阿斯利康疫苗】南韓重啟接種計劃 但僅限30歲或以上【下一頁】

打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察【下一頁】

責任編輯：林建忠

相關文章

【強生疫苗】紐約女接種後做足防疫 三周後依然確診
今日
【強生疫苗】紐約女接種後做足防疫 三周後依然確診
英非裔青年疫下失業率高達40% 超同齡白人3倍
今日
英非裔青年疫下失業率高達40% 超同齡白人3倍
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
今日
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
【阿斯利康疫苗】南韓重啟接種計劃 但僅限30歲或以上
2021/04/11
【阿斯利康疫苗】南韓重啟接種計劃 但僅限30歲或以上
以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
2021/04/11
以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
疫情 傳染病 法國 疫苗 冠狀病毒 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

美國狠母刺死3名年幼子女 遇害者最細僅6個月大

下一篇文章

【強生疫苗】紐約女接種後做足防疫 三周後依然確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

菲臘親王4月17日出殯 查爾斯懷緬父親
菲臘親王4月17日出殯 查爾斯懷緬父親
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間14:00）
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗
菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默
菲臘親王出位言論常惹爭議 不少具英式幽默
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察