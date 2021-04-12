推遲接種次劑走進主流？法國擬延至6周後打第2劑

法國新冠疫苗接種進度相對落後，法國政府為加快疫苗接種，計劃延長信使核糖核酸（mRNA）疫苗，即輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗兩劑接種相隔時間，由本來的4周延至6周。

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法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）接受法國報章訪問時透露，計劃將接種首劑及次劑mRNA疫苗的相隔時間，延長至6周。他稱這可以讓疫苗接種進度加快，且不會減弱疫苗保護力。

路透社報道指，法國衞生部門早於今年1月，便建議政府將間隔時間延長至6周，以增加疫苗供應，但政府當時取態較有保留，稱未有數據證明推遲接種次劑對防護力影響。

相比起歐美，歐洲整體疫苗接種進度落後，截至上周五，14.8%歐洲民眾獲接種至少1劑疫苗，法國在歐洲諸國中未見突出，比率為15.5%，遠遠落後於英國及美國的分別47.2%及34.2%。

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責任編輯：林建忠