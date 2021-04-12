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阿里巴巴無懼受罰　股價彈逾半成

股市 13:24 2021/04/12

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阿里巴巴 （09988） 因旗下網上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為，被判罰182.28億元(人民幣．下同)，現時阿里現金儲備高達3000億元，事件對阿里會構成多大影響？宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒估計，罰款事件對阿里不會有太大影響，阿里亦表示已預留資金作新發展用途，從今日早上阿里股價彈升可見，市場相信阿里最壞的時期已過。

林嘉麒續指，今日阿里股價不跌反升，令投資者驚喜，宜留意今晚美股的表現，因阿里美股成交比較多，認為美股方面有較大的定價能力。林嘉麒建議，假如有貨不妨繼續持有阿里，倘無貨則宜先觀望今晚美股表現。

阿里美股上日收報223.31美元，林嘉麒表示，從月綫圖明顯可見阿里股價早前雖然反彈乏力，但仍可守210元關口，如短期內能守220元，形成「三角形突破」的機會較高，加上不少券商唱好阿里，料今晚阿里美股表現不會太差。

同場加映：
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒（KK）為網友解答：
美團 （03690）
福耀玻璃 （03606）
信義玻璃 （00868）  
微盟 （02013）
碧桂園服務 （06098）
中海物業 （02669）
綠城服務 （02869）
雅生活服務 （03319）

欄名 : ET開市直擊

福耀玻璃（03606） 雅生活服務（03319） 綠城服務（02869） 中海物業（02669） 信義玻璃（00868） 碧桂園服務（06098） 壟斷 美股 阿里巴巴－SW（09988）

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