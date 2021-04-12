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【芯片短缺】白宮周一主辦企業晶片峰會、台積電、三星等受邀　官媒批排除中國企業

股市 13:22 2021/04/12

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內地官媒批批評，華府的峰會實質排除了來自中國的主要參與者，中芯股價下跌。

美國白宮周一（12日）將舉行「半導體及供應鏈彈性執行長高峰會」，台積電、三星、英特爾等相關產業巨頭據報均受邀參加。內地官媒批批評，這場峰會實質排除了來自中國的主要參與者，是美國主導在半導體領域上與中國脫鉤的陰謀，然而將中國企業排除在外，最終只會加劇全球晶片供應困境。

中芯國際 （00981） 現跌2.5%，最新報25.55元，成交額11.13億元。

美國總統拜登的最高經濟和國家安全顧問將接待十多間公司的高層，探討華府2.25萬億美元基礎設施計畫和全球半導體短缺問題。總統國家經濟委員會主任Brian Deese和國家安全顧問Jake Sullivan將主持會議，商務部長Gina Raimondo也將與會。

據悉，受邀出席的公司包括通用汽車、福特汽車、Stellantis NV、Google母公司Alphabet Inc.、戴爾、英特爾、Medtronic Plc、Northrop Grumman Corp.、惠普、康明斯、美光科技、台積電、AT&T Inc.和三星電子等。

《環球時報》英文版日前報導指，美國的陰謀最終只會加劇全球供應困境，因為晶片製造商可能會因政治風險而暫停投資計劃，觀察人士表示，晶片業需要產業鏈不同環節之間的密切國際合作，以實現規模經濟，故將中國排除在外將推升成本。

相關文意：【TSM台積電】台積電料調高今年資本支出一至兩成　達300至310億美元

【台積電TSMC】台積電3月銷售增16%創新高　內地客戶飛騰信息被美國列實體清單

編輯：吳敏芳

汽車 經濟 中國 美國 台積電 白宮 晶片

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