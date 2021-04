【串流平台之爭】Netflix與Sony達成合作協議　Marvel蜘蛛俠將上架

▲ Netflix和Sony Pictures達成了協議,獲得2022年的電影獨家線上串流版權。

串流平台行業競爭愈趨激烈。Netflix過去曾擁有多部Marvel Cinematic Universe(簡稱MCU)電影的放映版權。但隨着收購了MCU的迪士尼,看好串流平台的發展要推出Disney+。Netflix便失去了相關版權。

不過,Netflix繼續推出自家製作的電影、劇集,以及尋找新的發行業。據Hypebeast報道,Netflix和Sony Pictures達成了協議,獲得2022年的電影獨家線上串流版權。除了新電影之外,過去的電影亦會上架。

【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠 票價低至288元 星期一開賣

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多(附優惠表一覽/不斷更新)

當中,Sony因為擁有蜘蛛俠的角色版權,MCU製作的蜘蛛俠系列電影,亦會在Netflix上架。包括將在今年年底上映的《Spider-Man: No Way Home》。而奪得奧斯卡金獎的作品,動畫版蜘蛛俠《Spider-Man: Into the Spider-Verse》,亦會同步上架。

責任編輯:馬意文