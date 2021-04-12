  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (一) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流平台之爭】Netflix與Sony達成合作協議　Marvel蜘蛛俠將上架

商業 13:17 2021/04/12

分享：

Netflix和Sony Pictures達成了協議，獲得2022年的電影獨家線上串流版權。

串流平台行業競爭愈趨激烈。Netflix過去曾擁有多部Marvel Cinematic Universe（簡稱MCU）電影的放映版權。但隨着收購了MCU的迪士尼，看好串流平台的發展要推出Disney+。Netflix便失去了相關版權。

不過，Netflix繼續推出自家製作的電影、劇集，以及尋找新的發行業。據Hypebeast報道，Netflix和Sony Pictures達成了協議，獲得2022年的電影獨家線上串流版權。除了新電影之外，過去的電影亦會上架。

【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

當中，Sony因為擁有蜘蛛俠的角色版權，MCU製作的蜘蛛俠系列電影，亦會在Netflix上架。包括將在今年年底上映的《Spider-Man: No Way Home》。而奪得奧斯卡金獎的作品，動畫版蜘蛛俠《Spider-Man: Into the Spider-Verse》，亦會同步上架。

責任編輯：馬意文

相關文章

【Apple TV+】Apple TV+再推原創電影　《Palmer》明天全球同步上線（附預告片）
2021/01/28
【Apple TV+】Apple TV+再推原創電影　《Palmer》明天全球同步上線（附預告片）
【Apple TV+】Billie Eilish 原創電影《朦．太奇世界》本周五推出　同日舉行線上發布會（附發布會連結）
2021/02/23
【Apple TV+】Billie Eilish 原創電影《朦．太奇世界》本周五推出　同日舉行線上發布會（附發布會連結）
阿凡達重映重奪全球票房冠軍　創IMAX China重映電影首周末票房新紀錄
2021/03/15
阿凡達重映重奪全球票房冠軍　創IMAX China重映電影首周末票房新紀錄
【IMAX中國】中國電影業強勁　《哥斯拉大戰金剛》全球IMAX票房錄8100萬人民幣　中國佔6140萬人民幣
2021/03/29
【IMAX中國】中國電影業強勁　《哥斯拉大戰金剛》全球IMAX票房錄8100萬人民幣　中國佔6140萬人民幣
電影 Marvel 收購 Disney Sony Netflix 串流 奧斯卡

下一篇文章

Nike受惠球鞋類別帶動　連續7年奪得全球最有價值服飾品牌奪冠軍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【香港製造】駱駝牌「君立酒店」疫下入住率大跌　如何不靠Staycation救生意？（有片）
【香港製造】駱駝牌「君立酒店」疫下入住率大跌　如何不靠Staycation救生意？（有片）
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？
【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元
【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元