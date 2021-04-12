【阿里巴巴9988】巴菲特拍檔大手買入阿里巴巴 芒格：買阿里當揸Cash

內地國家市場監督管理總局上周六（10日）公布，阿里巴巴（09988 ）向商戶提出「二選一」要求，藉此獲取不正當競爭優勢，限制內地網絡零售平台服務市場的競爭，損害消費者利益，構成濫用市場支配地位行為，阿里被當局重罰182億元（人民幣．下同）（約219億港元），惟多家大行發布報告認為監管不確定性逐步落地，阿里巴巴周一（12日）收市報232.2元升6.51%。

無獨有偶，股神巴菲特副手兼拍擋芒格（Charlie Munger）上周三披露其擔任董事長的Daily Journal Corp.於上季大舉建倉阿里巴巴，截至３月底持有市值3,750萬美元的阿里巴巴美國預託憑證（ADR），相當於公司股票投資組合的兩成，另外公司亦持有富國銀行、美國銀行、美國合眾銀行及POSCO International的股份。

【天價罰單】阿里被罰182億元人民幣未算最多 呢間公司近5年被罰近90億歐元

美國財經雜誌《巴隆氏》早前查詢建倉原因並獲這位年逾九旬的股壇大亨回應。他向該雜誌回應指：「Daily Journal Corp.需要一定的資產作為現金等價物（Cash equivalents），正常來說會該資產應是美國國債。但由於現在國債回報太低，因此公司決定買入少量股票（普通股），而除非長期前景良好，否則股票不應視為良好的現金及現金等價物。」雖然公司持有市值逾3,000萬美元的阿里巴巴股份，但他強調：「現時阿里巴巴股票是Daily Journal Corp.非常小部份的現金等價物。」

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