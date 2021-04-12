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美國狠母刺死3名年幼子女 遇害者最細僅6個月大

環球社會熱點 13:26 2021/04/12

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美國洛杉磯近日發生一宗家庭倫常慘案，當地警方上周六（10日）接獲報案，指一名母親於寓所內殺死其3名分別只有6個月大、2歲及3歲的年幼子女，並於逃避警方追捕期間搶車。警方最終成功逮捕女子，並控以多項罪名，正調查女子犯案動機。當地民眾得悉事件後，自發在涉事公寓門外放置鮮花，悼念遇害的無辜孩童。

美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？ 【下一頁】

當地警方上周六早上接獲報案，30歲女子卡里略（Liliana Carillo）於Reseda一間公寓用刀刺死3名年幼子女，其後祖母下班回家後發現並報警。該3名孩童分別只有6個月、2歲及3歲，全身遍佈刀傷，當場證實死亡。卡里略於逃避警方追捕期間，更搶奪車輛逃走，最終亦難逃法網。卡里略目前仍在拘留，警方正調查其犯案動機。

據悉，卡里略正與丈夫辦理離婚，二人正為子女監護權打官司。卡里略前夫親戚表示，兩人辦理離婚後，卡里略從北加州家中帶走孩子，並移居至洛杉磯與其母親同居。卡里略從未接受心理評估，但家人發現自她生下第2個孩子後，身體情況一直不好，當懷有第3個孩子時情況更差，甚至確診新冠肺炎。卡里略更出現妄想症狀，認為自己生活的城市很危險，而且聲稱有性販賣集團成員試圖捉走3名子女，可見其精神狀況並不理想。

一個月內三襲亞裔 紐約男被控23項罪名 【下一頁】

慘案發生後，當地民眾自發在涉事公寓門外放置鮮花及蠟燭，更在眾籌網站發起運動，希望為3名孩子籌集葬禮費用。

責任編輯：郭麗明

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