【美股焦點】馬斯克Twitter問點睇「巴菲特指標」 獲Cathie Wood親自解釋

縱使美股在三月初迎來調整，但仍有未見得十分便宜，由股神巴菲特（Warren Buffet）於2001年提出的「巴菲特指標」（即美股總市值與美國國內生產總值比率）可見，該比例已由去年３月初的104%增至最新的201.39%，遠高於巴菲特當年所提出的75%至90%的合理區間。

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）上周二（6日）便在Twitter發帖文向「科技女股神」Cathie Wood提問：「你會如何看待異常高企的標普500指數總市值與美國國內生產總值比率？」Cathie Wood周日（11日）將今天比喻為19世紀末至20世紀初，連發多帖回應提問: 「在19世紀末至20世紀初，電話、電力與汽車剛剛面世，其次美股總市值相對美國GDP的比例高於今天達2至3倍。我仍需要核實數字，但如果是事實，我有一個假說解釋背後原理。」

「電話、電力與汽車是三個於該50年間孕育科技的平台，而在學習曲綫與經驗曲綫效應下，它們都呈現通縮的特性。金本位制度亦有份造成通縮。」

「當通縮壓力影響愈來愈難計算的名義GDP總值（分母），同時生產力快速上揚令企業盈利的質素提升，加上在低息環境下，亦會推動企業市值。（分子）」

「今年的科技發展有如19世紀末至20世紀初，基因排序、機械人、能源儲存、人工智能、區塊鏈。而比特幣就是今天的金本位，能夠提高購買力。」

她又指，由上述5大平台所引發的通縮壓力都是「好的通縮」，力量亦會更勝於當年由電話、電力及汽車所引發的通縮; 至於在科網泡沫爆破後，很多公司都只為滿足短期股東的利益，因而加大槓桿來回購股份及派息，而沒有投資於科技創新，這便是「不好的通縮」。

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