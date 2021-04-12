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【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？

環球社會熱點 13:46 2021/04/12

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美國三藩市早前曾有亞裔老婦遇襲，但她成功擊退施襲白人男子，令老婦頓時聲名大噪，事後男子亦被捕及控以多項罪名。然而，男子的代表律師聲言，當日男子本身亦是受害者，曾被多人攻擊，使男子神智不清，因而發生兩度襲擊亞裔老人，並相信事件與種族歧視無關。

三藩市遇襲婆婆盡捐善款 打擊歧視亞裔問題 【下一頁】

同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費 【下一頁】

39歲的詹金斯（Steven Jenkins）是名露宿者，而且患有精神疾病。目前，詹金斯被控多項襲擊罪，但沒有仇恨犯罪。詹金斯的代表律師提供事發當日的監控錄影帶，從片段中可見詹金斯在無挑釁他人的情況下，三分鐘內多次被他人無故襲擊，導致他頭部受創，在神智不清的狀態下慌忙逃走。

代表律師指其後詹金斯在被追趕途中，可能因精神狀態欠佳而先推倒越南裔老翁，再嘗試反擊與追擊者相距不遠的亞裔老婦。因此，代表律師相信事件與種族歧視無關，但強調仍在調查襲擊動機。

協助制服詹金斯的保安吉塞（Samba Guisse）表示，曾目擊詹金斯被追打並上前查問，但對方未有回應，反倒自言言自語後離開。吉塞見狀打算尾隨詹金斯，然後目睹他攻擊亞裔老婦，便出手制服。

責任編輯：吳漢培

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