【美股開市】三大指數低開　大行看高Tesla至1071美元　股價升近4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股回軟，道指開市跌63點，納指跌0.3%。值得注意是，美國白宮當地時間周一將會因應芯片短缺問題召開視像峰會，據指，已有19家公司同意派高管出席，包括Google母公司Alphabet、英特爾、通用汽車等。Canaccord分析師大幅上調Tesla目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

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焦點新聞：

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【全球缺芯】華為：美國制裁傷害非常大、芯片緊張主因是美國制裁 擬夥北汽廣汽建新品牌

【芯片荒】美國白宮周一召開峰會、與Google母企、Intel CEO等會面 應對芯片短缺問題

即市走勢︰

【22：17】Tesla（美：TSLA）現升3.7%，報702.27美元。Canaccord分析師大幅上調其目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

【21：30】美股開市，道指跌63點，報33737點；納指跌0.3%，報13857點；標指跌6點，報4122點。

【20：52】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.2%，標期跌5點。

【18：15】道指期貨跌65點，納指期貨跌25點或0.2%，標指期貨跌6點。美國10年期債券報1.65厘。

【12：28】道指期貨跌95點，報33586點；標指期貨跌11點，報4108點；納指期貨跌36點或0.3%，報13792點。

【10：20】【TSM台積電】台積電料調高今年資本支出一至兩成 達300至310億美元

【09：55】【新股IPO】騰訊有份投資、每日優鮮擬最快年內美國上市 集資39億至78億元（第三版）

【08：50】微軟據報洽購AI及語音技術公司Nuance 作價160億美元

【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

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責任編輯︰梁浩碩