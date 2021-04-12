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【美股期貨】道指期貨跌近百點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

股市 13:05 2021/04/12

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美股動態不斷更新

美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，美股上周五向上，道指及標指齊創新高。美股期貨今日於亞洲時段回軟，道指期貨跌近100點，納指期貨跌0.3%。美國今日將公布3月消費者通脹預期。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：28】道指期貨跌95點，報33586點；標指期貨跌11點，報4108點；納指期貨跌36點或0.3%，報13792點。

【10：20】【TSM台積電】台積電料調高今年資本支出一至兩成　達300至310億美元

【09：55】【新股IPO】騰訊有份投資、每日優鮮擬最快年內美國上市　集資39億至78億元（第三版）

【08：50】微軟據報洽購AI及語音技術公司Nuance　作價160億美元

【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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