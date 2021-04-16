【美股期貨】納指期貨升逾0.2%　亞馬遜、Facebook盤前升0.3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國就業零售及數據佳，加上企業業績報喜，美股隔晚造好，道指和標指均創收市新高。美股周五開市前，納指期貨升幅擴至0.2%，重上14000點，亞馬遜、Facebook盤前升0.3%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【20：49】道期升70點，標指期貨升8點，納期升36點或0.3%。

【19：38】道期升49點；標指期貨升5點；納期轉升12點或0.1%，報14026點。Coinbase（美：COIN）昨日跌1.7%後，現盤前再跌近1%，報320美元。

【17：51】道期升64點，報33987點；標指期貨升4點，報4166點；納指期貨跌16點或0.15%，報13993點。

【12：11】美國十年期債息報1.58厘。

【12：10】道指期貨跌28點，報33894點；標指期貨跌6點，報4156點；納指期貨跌39點或0.3%，報13974點。

【11：10】花旗擬撤出13個地區零售銀行業務 伍燕儀：香港是集團關鍵戰略市場

【07：30】美股上升，美國就業零售及數據佳，加上企業業績報喜，道指和標指均創收市新高，道指首越34000關。納指漲1.3%，也逼近歷史高位。道指收報34035點，升305點或0.9%；標指收報4170點，升45點或1.1%；納指收報14038點，升180點或1.3%。

=====以下4月15日（周四）股市=====

美國數據佳顯示復甦步伐，道指收市首次升穿34000點，收報34035點，升305點，標指亦升1.1%，收報4170點，同創新高。納指升1.3%，收報14038點，新舊經濟股齊升。美國10年期債息低見1.528厘，最新報1.569厘，上周首次申領失業救濟金大幅降至57.6萬人，大幅低於預期的70萬；美國3月零售銷售按月升9.8%，大幅高於預期的升5.8%，3月工業生產升1.4%，惟低於預期的升2.5%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

儲局褐皮書指經濟續復甦 鮑威爾放風或減買債

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數降至57.6萬 大幅低於預期 一文看清美國首申領失業救濟人數

即市走勢︰

【04：00】道指收市首次升穿34000點，收報34035點，升305點，標指亦升1.1%，收報4170點，同創新高。納指升1.3%，收報14038點。

【23：59】美10年期債息跌至1.55厘。

【22：56】美10年期債息繼續回落，現跌逾4%，報1.56厘。

【22：35】道指繼續創新高，突破34000關，現升270點，報34001點；納指升1.13%；標指亦繼續破頂，升36點，報4161點。Coinbase反覆，現升1.7%，報333.9美元。

【22：12】道指升212點，報33943點。納指升0.85%，報13976點。標指升26點，報4151點。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）次日股價高開後回吐，現跌0.5%，報326.5美元。

【21：54】【美企業績】花旗上季盈利增2.1倍 收入按年跌7%

【21：30】美股三大指數高開，道指升221點，報33952點，納指升1%，報13993點，標指升29點，報4154點。

【20：45】美國10年期債息跌穿1.6厘水平，現報1.59厘，納指期貨升1%，道指期貨164點。

【19：10】【美企業績】美銀首季純利升逾倍至81億美元 斥250億美元進行回購

【19：05】歐股造好，法股創2000年11月以來新高，升0.3%，德股升0.4%，英股升0.4%。道指期貨升148點，納指期貨升0.7%，標指期貨升19點。

【17：55】道指期貨升150點，報33774點；標指期貨升19點，報4137點；納指期貨升81點，報13880點。Coinbase（美：COIN）盤前升逾一成，現報363美元。

【12：17】道指期貨升52點，報33676點；標指期貨升5點，報4123點；納指期貨升14點或0.1%，報13813點。

【10：20】業績未達標 GameStop行政總裁被沒收7.6億元股權獎勵

【10：00】【科技股女股神】Cathie Wood旗下3 ARK ETF 建倉Coinbase

【08：30】加密貨幣交易所幣安︰因市場波動 推遲Coinbase股票代幣上市

【07：55】Dell據報研究出售雲業務Boomi 股價盤後升8%

【07：30】摩通與高盛盈利佳，一度刺激道指與標指齊破頂，惟高位反覆回順；聯儲局主席鮑威爾放風或減買債，科技股普遍受壓，納指挫近1%。道指一度抽高233點，收報33700點，僅升53點；標指收報4124點，跌16點；納指收報13857點，跌138點。

=====以下4月14日（周三）股市=====

儲局褐皮書指出，今年初美國經濟活動以溫和的速度加速，但通脹亦有小幅度的上升，疫苗接種亦為經濟前景提供動力，美國10年期債息微升至1.632厘，道指收市升53點，收報33730點，標指跌0.4%，收報4124點，納指跌1%，收報13857點。Tesla收市跌3.9%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰Coinbase上市參考價250美元、分析料市值可逼1000億美元 比特幣以太幣破頂潮未完

即市走勢︰

【04：00】道指收市升53點，收報33730點，標指跌0.4%，收報4124點，納指跌1%，收報13857點。

【22：46】道指升逾200點，曾高見33900點，創歷史新高。標指亦破頂，曾高見4151點。

【22：31】納指一度倒跌，現升2點，報13998點。道指升209點，報33886點。

【22：04】納指升0.2%或30點，報14026點，亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）現跌0.65%及0.39%。

【21：30】美股開市，道指升16點，報33693點，納指升0.03%，報14000點，標指跌1點，報4140點。

【19：46】【美企業績】高盛受惠SPAC熱潮首季純利大增5倍 創11年來最佳季度表現

【19：45】高盛業績勝預期，道指期貨倒升18點，報33588點，納指期貨升0.3%。

【19：05】道指期貨跌23點，納指期貨升0.3%，標指期貨升3點。

【17：03】道指期貨升11點，報33581點；標指期貨升5點，報4138點；納指期貨升23點或0.2%，報13999點。

【16：10】最強蘋果分析師郭明錤：明年新iPhone相機將升至4800萬像素

【16：00】繼電動車後 Cathie Wood最睇好電子錢包及基因組學具顛覆創新

【14：45】Grab公布透過與美國SPAC合併上市 東南亞獨角獸估值3089億港元

【12：16】道指期貨跌27點，報33543點；標指期貨升不足1點，報4133點；納指期貨跌2點，報13973點。

【12：15】傳蘋果接近與LG合資公司達成合作協議 Apple Car產業鏈逐漸成型

【08：40】奢侈品LV母企LVMH首季收入按年增三成 超越疫情前

【08：10】瑞信據報通過大宗交易出售Archegos爆倉股 包括愛奇藝

【08：00】蘋果今年首場發布會下周舉行 蘋果股價升逾2%

【07：30】美國3月份消費物價指數創9年來最大升幅，惟通脹仍然受控，標指再創新高；科技股持續造好，納指漲逾1%。但受到美國擬暫停接種強生疫苗消息影響，道指曾跌逾百點，最終跌68點，報33677點。標指升0.33%，報4141點。納指升1.05%，收報13996點。

=====以下4月13日（周二）股市=====

美國公布3月通脹及消費者物價指數，3月份CPI按年升2.6%較預期高，並創逾兩年半最高，惟儲局早已表示，不會影響寬鬆政策，美股道指收市跌68點，收報33677點，標指升0.3%，收報4141點，納指升1.1%，收報13996點，大型科網向好，蘋果升2.4%，蘋果將於4月20日辦發布會，市場估計推出兩款新iPad。Tesla收市升8.6%，Bitcoin於24小時內升5.4%，報63187.45美元。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

美債拍賣結果反應強勁，美國財政部周二拍賣總值240億美元30年期國債，中標利率2.32厘，投標倍數2.47倍。30年期債息下挫至低見2.303厘。作為「資產定價之錨」的10年期美債債息，在拍賣時跌逾2個基點，拍賣結果公布後跌幅擴大至逾5個基點，報1.625厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【中美角力】耶倫據報不將中國列為滙率操縱國

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌68點，收報33677點，標指升0.3%，收報4141點，納指升1.1%，收報13996點。

【03：02】道指跌勢大幅收窄， 暫跌28點， 報33716點；納指升142點或1%， 報13992點， 標指升13點， 報4141點；現貨金挑戰1750美元關， 暫升13.14美元或0.8%，報1745.9美元

【02：39】紐約 5月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.8%，報60.18美元；倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.39美元，漲幅0.62%，報63.67美元

【02：11】道指跌勢稍收斂， 暫跌108點或0.3%， 報33637點；納指升101點或0.7%，報13951點；標指升6點

【01：54】紐約6月黃金期貨收漲0.9%，報1747.60美元

【01：00】道指跌幅再度擴大至174點或0.5%， 報33570點， 即市早段最多跌199點或0.6%， 至低見33545點；納指升70點或0.5%， 報13920點；標指升4點，報4132點；美元走軟，美滙指數跌0.2%，報91.92

【22：37】強生指，已決定推遲在歐洲推出新冠疫苗，並知悉接種強生疫苗的人出現罕見與凝血有關的血液紊亂，因此公司正與歐洲衛生當局調查血栓病例。道指跌147點，報33597點；納指則升99點，報13949點。

【21：54】道指跌幅擴至逾150點，納指升106點或近0.8%，報13956點。Tesla（美：TSLA）升3.4%，報725.8美元。大型科網向好，微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）、亞馬遜（美：AMZN）全升逾1%。

【21：30】美國3月CPI按年升2.6%，創逾兩年半最高。美股道指跌94點，報33654點；標指升1點，報4129點；納指升66點或0.5%，報13916點。

【20：40】【美國經濟】美國3月份消費物價指數按月升0.6% 升幅較預期高

【19：57】由於強生疫苗涉及血栓問題，美國建議暫停接種強生疫曲。道指期貨跌逾百點，報33513點。

【17：03】道指期貨升26點，報33657點；標指期貨持平，報4120點；納指期貨跌9點或0.1%，報13799點。

【12：32】美股期貨個別發展，道指期貨升20點，報33651點；標指期貨跌1點，報4199點；納指期貨跌11點或0.1%，報13797點。

【12：05】英特爾CEO：冀美重奪全球三分一芯片產能 研自家工廠產芯片、緩解汽車芯片短缺（第二版）

【11：40】滴滴已在美遞交上市申請 第三季度上市確定性高

【11：15】【芯片大戰】Nvidia推首款自行研製CPU 殺入英特爾最賺錢領域

【10：45】遊戲驛站 Gamestop（美︰GME）據報已尋找獵頭公司幫忙聘請新的行政總裁，以更換現任的謝爾曼（George Sherman）。

【遊戲驛站GME】Gamestop據報另覓新行政總裁

【10：35】美國SEC擬收緊會計準則遏SPAC熱潮

【07：30】投資者關注大型銀行高盛、摩通和富國銀行將於周三發布最新季績，加上市場擔心美國總統拜登提出巨額基建計劃可能引發高通脹。美股高位回落。道指收報33745點，跌55點；標指收報4127點，跌少於1點；納指收報13850點，跌50點。

=====以下4月12日（周一）股市=====

美股觀望將於周二公布的通脹數據，以及業績消息，道指收市跌55點，收報33745點，標指跌0.8點，收報4127點，納指跌0.4%，收報13850點。值得注意是，美國白宮當地時間周一將會因應芯片短缺問題召開視像峰會，據指，已有19家公司同意派高管出席，包括Google母公司Alphabet、英特爾、通用汽車等。白宮：芯片會議聽取業界意見 未擬有解決方案

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

Canaccord分析師大幅上調Tesla目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

美股 收市報（美元） 變幅 Nvidia 608.36 +5.6% Intel 65.41 -4.2% AMD 78.58 -5.1%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞：

【美股焦點】蘋果據報新款iPad Pro顯示屏面臨生產問題 未來或延遲發貨

【全球缺芯】華為：美國制裁傷害非常大、芯片緊張主因是美國制裁 擬夥北汽廣汽建新品牌

【芯片荒】美國白宮周一召開峰會、與Google母企、Intel CEO等會面 應對芯片短缺問題

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌55點，收報33745點，標指跌0.8點，收報4127點，納指跌0.4%，收報13850點。

【03：01】道指跌111點或0.3%， 報33688點；納指跌76點或0.6%，報13823點；標指跌6點，報4122點

【02：47】紐約 5月原油期貨收漲0.38美元，漲幅0.64%，報59.70美元；倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.33美元，漲幅0.52%，報63.28美元

【02：10】道指午市跌幅收窄， 稍早時曾跌135點， 現跌120點或0.4%， 納指最多曾跌116點或0.8%， 現跌50點或0.4%， 報13849點；標指曾轉升1點後頹勢再現，暫跌6點， 報4121點

美大型芯片股受壓， Nvidia擬推首款自製CPU，挑戰龍頭英特爾，Nvidia股價逆市漲逾4%， 而英特爾曾跌逾5%， 超微（AMD）亦曾跌4.8%

【01：48】紐約 6月黃金期貨收跌0.7%，報1732.70美元。

【01：26】美股新能源車股走低，塔塔汽車（TTM.N）跌11.37%，小牛電動（NIU.O）跌逾6%，理想汽車（LI.O）跌逾5%，Churchill Capital IV（CCIV.N）跌逾4%，康迪車業（KNDI.O）跌2.91%，蔚來汽車（NIO.N）跌2.75%。

【01：07】標指止跌轉升，升不足1點，報4128點；道指跌幅擴大至65點，報33734點；納指跌28點或0.2%，報13872點。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，預計美國2021年經濟增速為6.5%， 現在討論調整貨幣政策還為時尚早。

Tesla股價逆市造好，暫升逾3.5%或24.16美元，報701.18美元

【00：40】美股三大指數跌幅略見收窄，道指跌38點，報33762點。納指跌41點，報13858點。標指跌5點，報4123點。

【23：20】美股早段變動不大，道指現跌67點，報33732點。納指跌65點，報13834點。標指跌6點，報4122點。

【22：17】Tesla（美：TSLA）現升3.7%，報702.27美元。Canaccord分析師大幅上調其目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

【21：30】美股開市，道指跌63點，報33737點；納指跌0.3%，報13857點；標指跌6點，報4122點。

【20：52】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.2%，標期跌5點。

【18：15】道指期貨跌65點，納指期貨跌25點或0.2%，標指期貨跌6點。美國10年期債券報1.65厘。

【12：28】道指期貨跌95點，報33586點；標指期貨跌11點，報4108點；納指期貨跌36點或0.3%，報13792點。

【10：20】【TSM台積電】台積電料調高今年資本支出一至兩成 達300至310億美元

【09：55】【新股IPO】騰訊有份投資、每日優鮮擬最快年內美國上市 集資39億至78億元（第三版）

【08：50】微軟據報洽購AI及語音技術公司Nuance 作價160億美元

【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩