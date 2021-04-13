【美股市況】Nvidia擬推自製CPU股價漲逾4% 英特爾曾挫5% 道指跌逾百點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股回軟，道指開市跌63點，納指跌0.3%。值得注意是，美國白宮當地時間周一將會因應芯片短缺問題召開視像峰會，據指，已有19家公司同意派高管出席，包括Google母公司Alphabet、英特爾、通用汽車等。Canaccord分析師大幅上調Tesla目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

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焦點新聞：

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【全球缺芯】華為：美國制裁傷害非常大、芯片緊張主因是美國制裁 擬夥北汽廣汽建新品牌

【芯片荒】美國白宮周一召開峰會、與Google母企、Intel CEO等會面 應對芯片短缺問題

即市走勢︰

【03：01】道指跌111點或0.3%, 報33688點；納指跌76點或0.6%，報13823點；標指跌6點，報4122點

【02：47】紐約 5月原油期貨收漲0.38美元，漲幅0.64%，報59.70美元；倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.33美元，漲幅0.52%，報63.28美元

【02：10】道指午市跌幅收窄, 稍早時曾跌135點, 現跌120點或0.4%, 納指最多曾跌116點或0.8%, 現跌50點或0.4%, 報13849點；標指曾轉升1點後頹勢再現，暫跌6點, 報4121點

美大型芯片股受壓, Nvidia擬推首款自製CPU，挑戰龍頭英特爾，Nvidia股價逆市漲逾4%, 而英特爾曾跌逾5%, 超微（AMD）亦曾跌4.8%

【01：48】紐約 6月黃金期貨收跌0.7%，報1732.70美元。

【01：26】美股新能源車股走低，塔塔汽車(TTM.N)跌11.37%，小牛電動(NIU.O)跌逾6%，理想汽車(LI.O)跌逾5%，Churchill Capital IV(CCIV.N)跌逾4%，康迪車業(KNDI.O)跌2.91%，蔚來汽車(NIO.N)跌2.75%。

【01：07】標指止跌轉升，升不足1點，報4128點；道指跌幅擴大至65點，報33734點；納指跌28點或0.2%，報13872點。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，預計美國2021年經濟增速為6.5%, 現在討論調整貨幣政策還為時尚早。

Tesla股價逆市造好，暫升逾3.5%或24.16美元，報701.18美元

【00：40】美股三大指數跌幅略見收窄，道指跌38點，報33762點。納指跌41點，報13858點。標指跌5點，報4123點。

【23：20】美股早段變動不大，道指現跌67點，報33732點。納指跌65點，報13834點。標指跌6點，報4122點。

【22：17】Tesla（美：TSLA）現升3.7%，報702.27美元。Canaccord分析師大幅上調其目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

【21：30】美股開市，道指跌63點，報33737點；納指跌0.3%，報13857點；標指跌6點，報4122點。

【20：52】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.2%，標期跌5點。

【18：15】道指期貨跌65點，納指期貨跌25點或0.2%，標指期貨跌6點。美國10年期債券報1.65厘。

【12：28】道指期貨跌95點，報33586點；標指期貨跌11點，報4108點；納指期貨跌36點或0.3％，報13792點。

【10：20】【TSM台積電】台積電料調高今年資本支出一至兩成 達300至310億美元

【09：55】【新股IPO】騰訊有份投資、每日優鮮擬最快年內美國上市 集資39億至78億元（第三版）

【08：50】微軟據報洽購AI及語音技術公司Nuance 作價160億美元

【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

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責任編輯︰梁浩碩