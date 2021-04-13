【美股市況】強生推遲在歐洲推出疫苗、科技股向好　納指升百點Tesla升逾3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

投資者擔心美國總統拜登提出巨額基建計劃可能引發高通脹，美股隔晚高位回落。美國公布3月通脹及消費者物價指數，3月份CPI按年升2.6%較預期高，並創逾兩年半最高。美股道指早段跌幅擴至逾150點；納指升逾百點或0.8%，大型科網向好，微軟、蘋果、亞馬遜全升逾1%。

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焦點新聞︰

【中美角力】耶倫據報不將中國列為滙率操縱國

即市走勢︰

【22：37】強生指，已決定推遲在歐洲推出新冠疫苗，並知悉接種強生疫苗的人出現罕見與凝血有關的血液紊亂，因此公司正與歐洲衛生當局調查血栓病例。道指跌147點，報33597點；納指則升99點，報13949點。

【21：54】道指跌幅擴至逾150點，納指升106點或近0.8%，報13956點。Tesla（美：TSLA）升3.4%，報725.8美元。大型科網向好，微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）、亞馬遜（美：AMZN）全升逾1%。

【21：30】美國3月CPI按年升2.6%，創逾兩年半最高。美股道指跌94點，報33654點；標指升1點，報4129點；納指升66點或0.5%，報13916點。

【20：40】【美國經濟】美國3月份消費物價指數按月升0.6% 升幅較預期高

【19：57】由於強生疫苗涉及血栓問題，美國建議暫停接種強生疫曲。道指期貨跌逾百點，報33513點。

【17：03】道指期貨升26點，報33657點；標指期貨持平，報4120點；納指期貨跌9點或0.1%，報13799點。

【12：32】美股期貨個別發展，道指期貨升20點，報33651點；標指期貨跌1點，報4199點；納指期貨跌11點或0.1%，報13797點。

【12：05】英特爾CEO：冀美重奪全球三分一芯片產能 研自家工廠產芯片、緩解汽車芯片短缺（第二版）

【11：40】滴滴已在美遞交上市申請 第三季度上市確定性高

【11：15】【芯片大戰】Nvidia推首款自行研製CPU 殺入英特爾最賺錢領域

【10：45】遊戲驛站 Gamestop（美︰GME）據報已尋找獵頭公司幫忙聘請新的行政總裁，以更換現任的謝爾曼（George Sherman）。

【遊戲驛站GME】Gamestop據報另覓新行政總裁

【10：35】美國SEC擬收緊會計準則遏SPAC熱潮

【07：30】投資者關注大型銀行高盛、摩通和富國銀行將於周三發布最新季績，加上市場擔心美國總統拜登提出巨額基建計劃可能引發高通脹。美股高位回落。道指收報33745點，跌55點；標指收報4127點，跌少於1點；納指收報13850點，跌50點。

=====以下4月12日（周一）股市=====

美股觀望將於周二公布的通脹數據，以及業績消息，道指收市跌55點，收報33745點，標指跌0.8點，收報4127點，納指跌0.4%，收報13850點。值得注意是，美國白宮當地時間周一將會因應芯片短缺問題召開視像峰會，據指，已有19家公司同意派高管出席，包括Google母公司Alphabet、英特爾、通用汽車等。白宮：芯片會議聽取業界意見 未擬有解決方案

即睇美股收市：

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Canaccord分析師大幅上調Tesla目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

美股 收市報（美元） 變幅 Nvidia 608.36 +5.6% Intel 65.41 -4.2% AMD 78.58 -5.1%

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焦點新聞：

【美股焦點】蘋果據報新款iPad Pro顯示屏面臨生產問題 未來或延遲發貨

【全球缺芯】華為：美國制裁傷害非常大、芯片緊張主因是美國制裁 擬夥北汽廣汽建新品牌

【芯片荒】美國白宮周一召開峰會、與Google母企、Intel CEO等會面 應對芯片短缺問題

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌55點，收報33745點，標指跌0.8點，收報4127點，納指跌0.4%，收報13850點。

【03：01】道指跌111點或0.3%， 報33688點；納指跌76點或0.6%，報13823點；標指跌6點，報4122點

【02：47】紐約 5月原油期貨收漲0.38美元，漲幅0.64%，報59.70美元；倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.33美元，漲幅0.52%，報63.28美元

【02：10】道指午市跌幅收窄， 稍早時曾跌135點， 現跌120點或0.4%， 納指最多曾跌116點或0.8%， 現跌50點或0.4%， 報13849點；標指曾轉升1點後頹勢再現，暫跌6點， 報4121點

美大型芯片股受壓， Nvidia擬推首款自製CPU，挑戰龍頭英特爾，Nvidia股價逆市漲逾4%， 而英特爾曾跌逾5%， 超微（AMD）亦曾跌4.8%

【01：48】紐約 6月黃金期貨收跌0.7%，報1732.70美元。

【01：26】美股新能源車股走低，塔塔汽車（TTM.N）跌11.37%，小牛電動（NIU.O）跌逾6%，理想汽車（LI.O）跌逾5%，Churchill Capital IV（CCIV.N）跌逾4%，康迪車業（KNDI.O）跌2.91%，蔚來汽車（NIO.N）跌2.75%。

【01：07】標指止跌轉升，升不足1點，報4128點；道指跌幅擴大至65點，報33734點；納指跌28點或0.2%，報13872點。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，預計美國2021年經濟增速為6.5%， 現在討論調整貨幣政策還為時尚早。

Tesla股價逆市造好，暫升逾3.5%或24.16美元，報701.18美元

【00：40】美股三大指數跌幅略見收窄，道指跌38點，報33762點。納指跌41點，報13858點。標指跌5點，報4123點。

【23：20】美股早段變動不大，道指現跌67點，報33732點。納指跌65點，報13834點。標指跌6點，報4122點。

【22：17】Tesla（美：TSLA）現升3.7%，報702.27美元。Canaccord分析師大幅上調其目標價150%至1071美元，相當於2024年預期EV/EBITDA的63倍，認為Tesla將積極擴張，以進入能源存儲市場。

【21：30】美股開市，道指跌63點，報33737點；納指跌0.3%，報13857點；標指跌6點，報4122點。

【20：52】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.2%，標期跌5點。

【18：15】道指期貨跌65點，納指期貨跌25點或0.2%，標指期貨跌6點。美國10年期債券報1.65厘。

【12：28】道指期貨跌95點，報33586點；標指期貨跌11點，報4108點；納指期貨跌36點或0.3%，報13792點。

【10：20】【TSM台積電】台積電料調高今年資本支出一至兩成 達300至310億美元

【09：55】【新股IPO】騰訊有份投資、每日優鮮擬最快年內美國上市 集資39億至78億元（第三版）

【08：50】微軟據報洽購AI及語音技術公司Nuance 作價160億美元

【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

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責任編輯︰梁浩碩