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今日推介洛陽鉬業 | 江西銅業、騰訊、中芯國際、李寧、阿里最新部署（立即觀看）

股市 13:13 2021/04/12

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恒生指數中午收報28417點，跌281點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介洛陽鉬業 （03993） ，另亦會分析江西銅業股份 （00358） 、騰訊控股 （00700） 、中芯國際 （00981） 、李寧 （02331） 及阿里巴巴-SW （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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