【電子消費券】澳門公布電子消費優惠計劃優化方案　5000元啟動金加3000元立減額（附短片）

▲ 澳門公布電子消費優惠計劃優化方案 5000元啟動金加3000元立減額

香港周日公布電子消費券營辦商名單，有類似消費券計劃的澳門政府最新公布，優化電子消費計劃方案，澳門永久居民及非永久居民，每人將獲發5,000元啟動金及3,000元立減額，可選擇透過「移動支付」或「電子消費卡」任一工具，享受啟動金及立減額的組合優惠。澳門居民須透過澳門金融管理局的網上系統進行中央登記。登記期預計由5月至12月，使用期預計由6月至12月。

澳門「優化電子消費計劃」方案詳情

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澳門政府表示，享用5,000元啟動金的規則，與去年消費補貼計劃的使用方式基本一致，每日上限300元。而且政府還額外提供3,000元立減額，以七五折立減優惠（立減25%）供叠加享用。換句話說，這300元的啟動金每日上限，加上100元立減額，實際上可購買400元的產品及服務。

舉例說，若要購買400元的貨品，即可獲七五折立減優惠，意味減100元。消費者先扣減100元的立減額，至於剩餘需支付的300元，則從當天消費上限的300元扣除。

當用完5,000元「啟動金」，而「立減額」還有餘額時，居民可自行加值，繼續享有七五折優惠，並在使用上不設上限，直至立減額用完為止。

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責任編輯︰梁浩碩