【強生疫苗】紐約女接種後做足防疫 三周後依然確診

新冠肺炎疫情改變各國民眾生活方式，大家希望接種新冠疫苗後可恢復正常生活，但目前情況未必如此樂觀。美國傳媒報道，一名美國女子在接種強生疫苗三周後確診新冠肺炎。女子表示自己在接強生疫苗後未曾鬆懈抗疫，日常都有佩戴口罩及勤洗手。

現年31歲的紐約女子艾倫（Ashley Allen），在位於威廉斯堡（Williamsburg）的公寓中隔離時，電話接受美國傳媒《紐約時報》（New York Times）採訪。她指自己於3月10日接種強生疫苗，為紐約首批接種者之一。當天凌晨2時接種後，艾倫曾短暫出現發燒情況，但副作用症狀很快就消失。

強生疫苗多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種 【下一頁】

艾倫指自己接種疫苗後未有對抗疫掉以輕心，在戶外一直佩戴口罩並經常洗手。但她在3月31日開始感到喉嚨痕癢，其後再出現乾咳症狀。她起初以為是過敏，隨著情況轉差更一度懷疑自己患上萊姆病（Lyme disease）。在4月4日和5日期間，兩度接受快速測試後均初步顯示感染新冠肺炎，其後經PCR核酸測試檢測證實確診。

當艾倫透露自己早已接種疫苗後，工作人員頓感震驚。有專家指艾倫個案雖屬罕見，但並非聞所未聞。曼哈頓初級保健醫生Kris Bungay表示，疫苗不一定能夠防止人們受感染，但可以減輕住院或死亡風險。艾倫的個案更加顯示，接種後仍需保持小心，繼續維持防疫措施。

根據美國疾控中心（CDC）數據顯示，強生單劑疫苗保護率為66%。

責任編輯：李俊儀