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【匯豐5】匯豐禁客戶買入比特幣概念股 日後或進一步禁相關交易

股樓投資 12:52 2021/04/12

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外媒報導指，滙豐（00005）禁止客戶於其線上交易平台HSBC InvestDirect或HIDC上購買商業情報公司、比特幣概念股MicroStrategy（美：MSTR），主要因該公司持有比特幣。滙豐亦指示已持有MicroStrategy股票的用戶不要購買額外的股票，但仍可持有或出售MicroStrategy股份。滙豐現跌1.2%，報46元，成交1.5億元。

【大行點睇】國際原油供求料齊升 瑞信認為三桶油邊隻最受惠？  詳情請看[下一頁]

此前，滙豐銀行亦曾禁止客戶將由比特幣交易所賺取的利潤轉帳到滙豐戶口，或意味著日後滙豐可能會禁客戶在HIDC上買賣其他涉及比特幣投資的企業，如Tesla（美：TSLA）、Square（美：SQ）等。

【A股布局】汽車電池巨頭與洛陽鉬業結盟 寧德時代向上游進發  詳情請看[下一頁]

MicroStrategy是第一家直接投資比特幣的上市公司，公司現時共持有約91579枚比特幣，價值數十億美元。有報道指，該公司近日再斥1500萬美元買入新一批比特幣。

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撰文 : 趙家盈

比特幣 概念 股票 滙豐控股（00005） 買入 Tesla

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