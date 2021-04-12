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【國產疫苗】巴西公佈科興疫苗第三期臨床試驗結果、有效率達50.7% 　中生製藥跌近3%（附報告連結）

股市 13:55 2021/04/12

分享：

巴西公佈科興疫苗第三期臨床試驗結果、有效率達50.7% 　中生製藥跌近3%

再有關於香港引入的科興疫苗研究報告出爐。外電報道，位於巴西聖保羅的布坦坦研究所（Instituto Butantã）周日（11日）公布科興疫苗「克爾來福」（CoronaVac）的第三期臨床試驗最終研究數據。研究結果表明，施打兩劑科興疫苗對預防新冠疫苗感染的有效率為50.7%。不過，有關研究結果尚未進行同行評審（Peer-Review）。

各款疫苗比較

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有份投資科興疫苗的中生製藥 （01177） 今日跌3.1%，現報7.9元，成交額達1.27億。

是次進行研究的布坦坦研究所是科興生物的合作伙伴。據研究文章內容，該研究在去年7月至12月16日期間，對12,396名自願者進行測試。有別於先前的第一期及第二期試驗，是次研究對象年齡擴展至60歲或以上人士，佔整體參與研究的人數約5.1%。

是次研究中，其316名60歲或以上人士被隨機分排至安慰劑組（Placebo），316同批年齡組別人士被安排施打兩劇克爾來福疫苗。

內地﹕考慮混用疫苗提升效力

中國疾病預防控制中心（China Centers for Disease Control）主任高福上周六（10日）在成都市舉行的會議表示，認為國產疫苗有效率沒有非常高，當局正考慮不同方案，包括混合接種不同技術的新冠疫苗。中國現時尚未批准國內使用任何外國疫苗。

研究論文全文（英文）﹕連結

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【國產疫苗】康希諾新冠疫苗獲智利批准緊急使用　智利研究稱科興疫苗首劑僅3%保護力

【香港疫情】陳肇始：正研究商場是否要提早關門　正與科興聯絡以取得疫苗有效數據

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編輯﹕賴奕羚

疫情 中國疾病預防控制中心 科興 疫苗

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