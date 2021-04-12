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Nike受惠球鞋類別帶動　連續7年奪得全球最有價值服飾品牌奪冠軍

商業 12:46 2021/04/12

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Nike在是次調查中，雖然繼續成為榜首，但是品牌價值按年下降了13%

Nike經常推出新款球鞋，有消息婚，將在今年秋季推出由fragment design、Travis Scott 和Air Jordan 1，三方聯乘的新球鞋。該公司一直致力研究球鞋技術，並主導全球運動行業，尤以Nike Vaporfly系列，有不少馬拉松運動員穿著。

Nike日前公布的第三季度銷售利潤數據顯示，增長達到59%。而根據Brand Finance的2021年的「world’s most valuable apparel companies（全球最有價值服飾品牌）」調查顯示，已連續7年奪得冠軍。

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Nike在該項調查中，雖然繼續成為榜首，但是品牌價值按年下降了13%，跌至304億美元。不過，就擊敗了同為運動品牌的adidas，還有奢移品品牌如Gucci、Louis Vuitton等。

前十排名　只有Uniqlo品牌價值不跌反升

2021年全球最有價值服飾品牌前十位
排名  品牌 品牌價值（億美元） 按年變化（%）
1 Nike 304 -12.5
2 Gucci 156 -11.5
3 Louis Vuitton 149 -9.8
4 adidas 143 -13.0
5 Chanel 132 -3.4
6 Zara 132 -9.8
7 Uniqlo 131 +1.5
8 H&M 124 -10.8
9 Cartier 121 -19.5
10 Hermes 117 -2.1

是次調查的前十位中，唯一Uniqlo的品牌價值按年錄得增幅，增長了1.5%，增至約131億美元。

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責任編輯：馬意文

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