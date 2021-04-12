Nike受惠球鞋類別帶動　連續7年奪得全球最有價值服飾品牌奪冠軍

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Nike經常推出新款球鞋，有消息婚，將在今年秋季推出由fragment design、Travis Scott 和Air Jordan 1，三方聯乘的新球鞋。該公司一直致力研究球鞋技術，並主導全球運動行業，尤以Nike Vaporfly系列，有不少馬拉松運動員穿著。
Nike日前公布的第三季度銷售利潤數據顯示，增長達到59%。而根據Brand Finance的2021年的「world’s most valuable apparel companies（全球最有價值服飾品牌）」調查顯示，已連續7年奪得冠軍。
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Nike在該項調查中，雖然繼續成為榜首，但是品牌價值按年下降了13%，跌至304億美元。不過，就擊敗了同為運動品牌的adidas，還有奢移品品牌如Gucci、Louis Vuitton等。
前十排名 只有Uniqlo品牌價值不跌反升
|2021年全球最有價值服飾品牌前十位
|排名
|品牌
|品牌價值（億美元）
|按年變化（%）
|1
|Nike
|304
|-12.5
|2
|Gucci
|156
|-11.5
|3
|Louis Vuitton
|149
|-9.8
|4
|adidas
|143
|-13.0
|5
|Chanel
|132
|-3.4
|6
|Zara
|132
|-9.8
|7
|Uniqlo
|131
|+1.5
|8
|H&M
|124
|-10.8
|9
|Cartier
|121
|-19.5
|10
|Hermes
|117
|-2.1
是次調查的前十位中，唯一Uniqlo的品牌價值按年錄得增幅，增長了1.5%，增至約131億美元。
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責任編輯：馬意文