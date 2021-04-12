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【食肆換氣量】港府公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引　換氣量怎樣計算？（有表）

商業 12:12 2021/04/12

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食物環境衞生署發言人今日（12日）表示，負責的工作小組已公布「堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」。（資料圖片）

政府規定全港食肆須於本月底前，將換氣量提升至每小時最少6次或安裝空氣淨化設備。食物環境衞生署發言人今日（12日）表示，負責的工作小組已公布「堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」，以供餐飲處所負責人及通風設備承辦商作為參考。

【新冠肺炎】食肆需提升換氣量或裝空氣淨化機　專家料需花費2000元

【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光
 
指引分為多個部分，包括基本原理、換氣量計算方程式、提升換氣量的可行方法、符合指定規格的空氣淨化設備作為替代方案的理據、如何界定符合指定規格的標準、安裝／使用／維修／保養時就電工、屋宇裝備及消防等方面必須留心及依循的安全要點、登記程序及張貼告示細節、通風承辦商工序；及工作步驟流程圖等。

提升換氣量至每小時最少6次：
須於2021年4月30日或以前在食環署指定網頁登記，在指定位置上載一張符合指明格式並經由註冊專門承建商（通風系統工程類別分冊）填報及簽署的證明書，以提供新鮮空氣每小時換氣量及有關換氣量是否為6或以上。

新鮮空氣每小時換氣量須按食環署在網頁載列的指示，基於其食物業牌照上（若沒有食物業牌照，則基於現場環境）的以下資料作計算：
1. 座位間面積，
2. 座位間地面至天花的高度（可選擇實際層高或假設為3米的層
高），及
3. 通風系統供應室外新鮮空氣至座位間的供氣量

若新鮮空氣每小時換氣量並非為6或以上，須安裝空氣淨化設備，並提供有關資料，包括類別、牌子、型號、數目及位置。
指定規格的空氣凈化設備：
1. 高效顆粒空氣過濾 (HEPA) 結合紫外線 C 技術 (UV-C) 設備，或
2. 高效顆粒空氣過濾 (HEPA) 設備，或
3. 紫外線 C 技術 (UV-C) 設備

餐飲處所須在登記獲食環署確認後的兩日內，從食環署網頁的指定位置下載告示以張貼於其處所入口。

堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引（座位間）
換氣量計算 1. 座位間面積
2. 座位間地面至天花的高度（可選擇實際層高或假設為3米的層
高）
3. 通風系統供應室外新鮮空氣至座位間的供氣量
換氣量證明 上載一張符合指明格式並經由註冊專門承建商（通風系統工程類別分冊）填報及簽署的證明書
空氣凈化設備規格 1. 高效顆粒空氣過濾 (HEPA) 結合紫外線 C 技術 (UV-C) 設備，或
2. 高效顆粒空氣過濾 (HEPA) 設備，或
3. 紫外線 C 技術 (UV-C) 設備
提供空氣淨化設備資料 1. 類別
2. 牌子
3. 型號
4. 數目
5. 位置

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責任編輯：朱悅瀅

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