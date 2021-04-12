【促美韓電動車發展】和解電池商業秘密糾紛　電池製造商向LG支付139億賠償金

▲ 南韓兩大電動車電池製造商LG Energy Solutions及SK Innovation日前結束持續兩年的法律訴訟，就商業機密糾紛達成和解，外界認為將有利拜登推廣電動車發展的政策方向。

綜合外電報道，南韓兩大電動車電池製造商LG Energy Solutions及SK Innovation日前結束持續兩年的法律訴訟，就商業機密糾紛達成和解。外界認為雙方和解後，將有利拜登推廣電動車與提倡美國製造電動車電池的政策方向。

據指日前在福特與Volkswagen（福士）等車商、多位國會議員與地方官員積極斡旋下達成各解協議。根據協議，SK Innovation將支付2兆韓元（約139億港元）賠償金予LG，包括1兆韓元現金及1兆韓元專利費。同時撤回在國內外進行的所有訴訟，並承諾今後10年不再就有關事宜提起訴訟。

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事實上，美國國際貿易委員會(U.S. International Trade Commission) 在今年2月發現SK Innovation銷毀了與上述糾紛有關的證據後對其實施制裁，包括10年內禁止該公司進口電池及製造電池所需的材料。此決定一度威脅到SK Innovation正在佐治亞州一個投資26億美元（約202億港元）、興建中的電池廠，該電池廠將為車商福特及福士提供電動汽車電池。

不過據LG能源解決方案社長金鍾現及SK Innovation株式會社總括社長金俊共同表示，為推動韓美兩國電動汽車電池產業的發展，兩家公司商定營造良好的競爭環境，開展友好合作。

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責任編輯：張寶燕