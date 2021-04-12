【A股布局】汽車電池巨頭與洛陽鉬業結盟 寧德時代向上游進發

國內電池一哥寧德時代（深：300750）與洛陽鉬業（03993）結盟，前者準備在鈷、鋰、鎳等新能源金屬在進一步的布局。

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資料顯示，寧德時代通過子公司邦普時代以作價1.375億美元，入股洛鉬全資子公司25%股權，後者持有剛果（金）Kisanfu銅鈷礦項目的95%權益，雙方將在產品包銷、新能源金屬持續深化合作。

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據了解，Kisanfu銅鈷礦的礦總資源量約3.65億噸礦石，銅平均品位約1.72%，含銅金屬約628萬噸；鈷平均品位約0.85%，含鈷金屬量約310萬噸。目前礦區尚在前期開發階段，暫未投產。

市場分析，鈷資源在全球分布極不均衡，主要集中在剛果（金），截至2020年底，全球鈷礦產資源儲量約為710萬噸，剛果（金）就擁有了51%。

寧德時代通過是次合作，可以鎖定原材料供應，優化產業鏈布局，而洛鉬則與全球最大的電池生產商建立長期合作關係。

周一（12日），寧德時代中午收報317.98元人民幣，上升1.9%，洛陽鉬業一度高開，見5.38元，惟中午收市微跌0.4%，報5.13元。

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記者：林衛