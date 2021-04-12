小心假冒PC版Clubhouse！暗藏勒索病毒、Facebook下架惡意程式廣告

▲ 用戶請注意，事實上Clubhouse目前僅提供iOS版本，若留意到有聲稱為Android版、PC版Clubhouse的任何網頁或下載網址連結，亦須小心提防。

語音社交平台Clubhouse掀起語音社交熱潮，社交平台如Twitter及Facebook亦爭相仿效，推出類似的功能。不過據外媒 TechCrunch 發現，日前出現由不法份子刻意散佈、偽冒Clubhouse電腦版程式的廣告在Facebook上頻繁現蹤。

雖然涉事的惡意廣告已遭下架，不過用戶請注意，事實上Clubhouse目前僅提供iOS版本，若留意到有聲稱為Android版、PC版Clubhouse的任何網頁或下載網址連結，亦須小心不要輕易點擊，以免誤裝惡意入侵的軟件。

報道指，該惡意程式廣告除了表示有「Clubhouse for PC」，還有兩名創辦人Paul Davison及Rohan Seth的照片。當用戶點擊廣告後，就會開啟到加設在俄羅斯的偽冒Clubhouse網站。若再點擊裡面提供的下載連結，就會下載和安裝惡意程式到電腦。

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據指該程式會聽取不法份子伺服器的指令，執行損害用戶的操作。更有受害人因此被安裝勒索程式於電腦，要支付贖金才可解鎖重新運作。

不過Facebook在回覆外國媒體查詢時沒有透露有多少用戶曾經點擊該惡意程式廣告，僅表示在上周二至四期間，至少刊登了 9 個有問題廣告，而涉事的廣告現在已經下架。

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責任編輯：張寶燕