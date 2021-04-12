哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪

英國菲臘親王葬禮將於周六（17日）舉行，作為菲臘親王孫子的哈里王子昨日已從洛杉磯返抵英國，亦是哈里王子移居美國加州後，相隔一年多才再次重返當地。據悉由於哈里王子已放棄王室身份，出席葬禮當日只能穿著普通西裝，與哥哥威廉王子為菲臘親王扶靈。

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英國《太陽報》報道指，哈里於美國西岸時間上周六晚，從洛杉磯搭乘飛機返抵英國，其後回到肯辛頓宮旁的諾丁漢小屋（Nottingham Cottage）居住及自我隔離，小屋亦是哈里與梅根昔日的住所。據悉，哈里需要自我隔離10日，但如果如入境時能提供新冠病毒陰性檢驗結果，可於隔離第5天再次接受檢測，結果呈陰性後可結束自我隔離。哈里妻子梅根因接近預產期，聽從醫生意見避免外遊，故不陪同哈里出席葬禮。

英國防疫措施亦容許，在特殊情況包括出席家人葬禮可獲酌情處理，但葬禮過後哈里仍需繼續隔離直至期滿。有消息人士指，哈里父親查爾斯正急不切待與哈里見面，兩父子已有1年多未有相聚。

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哈里將與哥哥威廉王子葬禮當日會為菲臘親王扶靈，由於哈里已放棄王室身份，宣布不再履行王室職務，多個榮譽軍銜已被收回，因此哈里將不會穿上軍服，相信只會穿著普通西裝及掛上獎牌。此外，另一名高級王室成員安德魯王子，因曾牽涉性侵指控，已宣布放棄履行王室職務，葬禮當日預料亦穿著西裝。

責任編輯：郭麗明