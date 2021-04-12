【阿里巴巴9988】阿里巴巴128億天價罰款消市場憂慮 大行上調目標價力撐 張勇：推新措施助商家降成本

阿里巴巴（09988）因在網絡平台實施「二選一」壟斷行為遭罰款182.28億元人民幣，雖然要繳交「天價」罰款，但市場普遍對阿里巴巴未來發展更趨正面，多間大行今日紛紛發表報告力撐。

然而，阿里巴巴管理層今日亦透過分析員電話會議，向大家派定心丸，而觀乎多間大行即上調評級及目標價可見大家都很受落，相信阿里巴巴股價將重上升軌。

阿里巴巴壟斷被罰款182億人民幣 集團：我們誠懇接受，見【下一頁】

市場關心會否仍涉及其他反壟斷的調查，阿里巴巴集團董事會執行副主席蔡崇信直言：「目前我們並沒有留意到有其他跟反壟斷相關的調查。」，不過公司亦有跟監管機構就一些投資併購相關的審查事宜有進行溝通，而這是針對整個行業，不是單一間公司。「就今次的調查及結果，監管對公眾傳達很清晰的信息，對我們的業務模式、平台經濟或平台運營予以肯定，這些模式為國家的經濟增長帶來支持，也有助推動創新。」

蔡崇信還說，各大型互聯網企業都在面對監管的要求，集團很高興我們經歷過之後，繼續向前。「現時全球監管都有同樣的趨勢，未來更多加留意不公平的競爭情況，而經歷過今次一役後，我們對於監管的想法有更好的了解，這是一個非常健康的過程，我們亦已經開啟一些計劃來修正原有做法，依法經營，也進一步強化內部的合規體系建設。」他認為這些監管舉措旨在確保公平競爭，有利於公眾、商家及消費者，以及所有平台經濟的參與者，「我們對於自身業務模型基礎、平台型公司仍然很有信心。」

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至於外界關心對GMV 的影響，阿里巴巴集團董事會主席及首席執行官張勇表示，阿里巴巴是中國最大的電商平台之一，擁有龐大的消費者基礎（截至12月止季度AAC為7.79億），是讓品牌商家高效觸達消費者的電商平台。平台上的消費者有很高的購買力，平均每年在平台上消費達9,000元人民幣。「我們不預期沒有獨家合作會對我們的業務帶來實質負面影響，也不會影響我們留存商家的能力。我們會持續優化用戶體驗，增加黏性，以及開拓農村及低線城市，吸納新的消費者群。」

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另一方面，張勇還提到，今後會降低品牌商家在平台上的經營成本，將通過幾方面來實現，包括1)降低開店門檻，以及商家的開店成本；2)免去一些成熟技術的服務費用，同時我們將開發新的服務及提升現有技術，進一步支持商家以更低的成本在我們平台運營；3)加強商家培訓，協助他們熟悉運用平台工具。

阿里巴巴表示，有關市監總局對集團處以182.28億元人民幣的罰款，將會於2021財年3月底止季度入帳，最終將取決於審計師的審計程序。

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記者：張以正