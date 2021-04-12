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【A股趣聞】發盈警蝕到嚇親投資者？　順豐上周五跌停今日再跌近一成

股樓投資 15:10 2021/04/12

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做速遞而為香港人熟悉的順豐控股（002352），於上周四（8日）收市後發盈警，預期首季虧損9億至11億元（人民幣，下同），較去年同期盈利9.07億元，在上周五（9日）跌停（跌幅達到一成），市值當日蒸發近368億元，今日再大幅低開後跌幅擴大，一度迫近跌停，收市收報65.9元，跌幅達到9.4%，成交額超過111億元，交投創歷史新高。

安信證券指，順豐首季大幅虧損超出市場預期，主要由於今年春節高峰期補貼較大，該行認為公司仍在轉型升級期，短期內面對一定經營壓力。東北證券則指，公司進入新一輪投資期，四網融合的效率仍有待觀察。兩間券商均維持順豐「增持」評級。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

人民幣 成交 盈警 順豐控股（深：002352） A股

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