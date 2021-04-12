【亞裔歧視】一個月內三襲亞裔 紐約男被控23項罪名

美國近期亞裔歧視事件頻密發生及獲媒體報道，讓外界更加關注種族歧視議題。美國紐約警方指出，一名美國男子上周被控23項涉及仇恨罪行。據悉，男子涉及罪名和過去一個月內發生的3宗針對亞裔暴力事件有關。美國有線新聞網絡（CNN）引述法庭文件指，一名紐約男子被控23罪名。指控範圍甚廣，從重罪如因仇恨而襲擊他人及刑事過失，到輕度罪行如騷擾罪等。男子犯案時從未說話，但相信是針對亞裔的仇恨犯罪。

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據悉，現年28歲的紐約居民羅素（Joseph Russo）涉及三宗暴力事件，首宗發生在3月5日。當時羅素將一名64歲的亞裔女性突然推倒在地然後走開，女子身體左側出現劇痛。警方表示在3月22日早晨，羅素突然拉扯一名32歲亞裔女性的頭髮。警方指羅素犯事期間沒有說話，亦無搶走任何財物，但造成女子頭部和頸部疼痛。最後一宗則發生在上周一（5日），羅素突然在一間超市門口將一名77歲的亞裔男子推到。同樣，羅素在這次事件亦未有說話。男子左臂受傷，但拒絕接受治療。

紐約警方表示羅素最初因和毒品相關罪名被捕，在他發現藏有吸食可卡因的隨身用品，及可卡因殘留物。但警方及後調查發現，羅素與3宗涉及亞裔人士的襲擊事件有關。地方檢察官辦公室周五（9日）證實羅素被捕，指他保釋金為10萬美元（約78萬港元）。

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紐約警方投錄，在今年1月1日至3月28日期間，共發生了31宗涉及亞裔歧視案件。而警方記錄數據顯示，去年同期此類犯罪記錄為零。紐約警方在去年夏天已經成了亞洲仇恨犯罪工作隊，希望減少紐約市和亞洲社群之間的語言障礙，文化差異，並降低亞洲社群對警察的恐懼。

責任編輯：李俊儀