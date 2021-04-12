【大行點睇】國際原油供求料齊升 瑞信認為三桶油邊隻最受惠？

瑞信發表報告，預期今年國際石油市場將改善供需平衡，預期今年暑假需求及供應將同步上升，因此把2021年及2022年的布蘭特油價上升至每桶66.5美元及68美元。

瑞信認為，中石化 （00386） 在油價及石化產品價格上升周期中，處於有利的位置。中石化去年第四季核心盈利按季上升21%至203億元人民幣，今年首季亦發出盈喜，指期內盈利將達到160億至180億元人民幣，預計公司盈利增長有望持續。另外，瑞信指公司能源轉型計劃將有助推動估值向上。

瑞信提高公司目標價，由5.8元升至6.5元，2021年至2023年每股盈利亦獲提高，評級「跑贏大市」則維持不變。

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