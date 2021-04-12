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【券商點睇】由工業企業數據搵綫索 邊個板塊首季業績最突出？

股樓投資 11:16 2021/04/12

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中港兩地上市的企業相繼預告首季業績，其中基數低的周期股連番報捷。有券商就由已公布的工業企業數據推敲哪些板塊的首季盈利較突出。

【券商點睇】唯一新經濟板塊獲大額外資流入 北向資金最近買緊乜？，請按【見下頁

事實上，今年首兩個月全國規模以上工業企業的營收和利潤增速均顯著上漲，即使剔除去年疫情導致的低基數影響，跟2019年首兩個月相比，今年工業企業營收和利潤增長仍上升14%和57%。

【阿里巴巴】天價罰款反利好股價？ 阿里巴巴今日股價曾升近一成，請按【見下頁

以環比來看，今年首兩個月營收增速比去年第四季上漲13個百分點，利潤增速則上漲53個百分點。

根掏據浙商證券估算，由環比改善角度，即今年首兩個月盈利增速較去年第四季有大幅提升的行業，分別為石油、煤炭及其他燃料加工業；化學纖維製造業；計算機、通信和其他設備製造業；有色金屬冶煉及壓延加工業；黑色金融礦採選業，盈利增速差額分別為343、298、241、191和158個百分點。

 

【延伸閱讀】4月策略：冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市，請按【見下頁

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記者：林衛

營收 板塊 規模以上工業 港股 A股

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