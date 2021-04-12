【吉利175】吉利被浙江消保委約談 股價曾挫8%
股市 11:15 2021/04/12
吉利 （00175） 今早插近8%，低見19.06元，現價報19.12元，跌7.6%，成交額10億元，股價主要受早前被浙江消費者權益保護委員會（簡稱：浙江消保委）約談消息所拖累。據浙江消保委於8日微信公眾號發公告，為加強對浙江省汽車消費領域的監督，切實維護消費者合法權益，約談吉利、奧迪、寶馬等13家汽車廠商。
文中提及，約談會上，浙江省消保委副秘書長韓志斌，通報全省汽車消費投訴調查情況，揭露汽車服務中存在強制捆綁消費、金融貸服務不規範、維修亂象叢生、三包責任履行不到位等八大問題。其中，投訴解決率排名後5名的品牌依次為：眾泰（52%）、比亞迪 （01211） （70%）、上海大眾（71%）、東風 （00489） （75%）、一汽大眾（77%）。
比亞迪現價報168.9元，跌3.8%。東風現價報7.11元，跌2.7%。
杭州市消保委秘書長陳兆波通報線上汽車消費輿情並提出相關建議。寶馬、奔馳、吉利三家汽車廠商代表針對上述通報的問題進行回應和表態。
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編輯：陳華