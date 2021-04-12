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英非裔青年疫下失業率高達40% 超同齡白人3倍

環球社會熱點 11:08 2021/04/12

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全球經濟在新冠肺炎衝擊下遭受重創，不少人因而失去工作，頓時陷入經濟困難。英國傳媒調查發現，英國非裔年青人的失業率在疫情期間竟然高達40%，比起同年齡的白人是高出3倍，情況比1980年代的英國非裔因失業率引發的騷動類同。

【BNO移民英國】報告：英國係種族平等榜樣 【下一頁】

英國《衛報》分析英國國家統計署（Office for National Statistics）數據發現，去年10月至12月期間，年屆16至24歲非裔青年的失業率高達41.6%，自2008年金融海嘯以來最高，同期同齡白人青年的失業率僅為12.4%。

新冠肺炎疫情爆發前，去年1至3月的數據指非裔青年的失業率為25.3%，同齡白人青年的失業率則為10.6%。在疫情期間，非裔青年的失業率上升64.4%，但白人青年卻只錄得17%升幅。不過，少數種裔與白人之間的收入差距縮窄至2.3%，為近十年來最小。

英國曼徹斯特大學教授Li Yaojun指出，現時非裔青年的失業率與1980初﹑90年代初及金融風暴後類近，有極大危機釀成非裔青年族群「超週期性失業」（hyper-cyclical unemployment）。他表示，移除就業障礙是目前最急切的工作，促請政府﹑僱主及社會整體要有決心及實質行動，以達到社會平等。

【BNO移民英國】最低生活工資加至時薪95蚊 【下一頁】

1980年代初期，英國非裔青年因經濟下滑而出現的突然失業率上升而感到不滿。當時非裔青年有感遭到不平等待遇，因白人同儕失業率相對低近一個，因而在全英引發連場騷亂。有專家擔憂，去年發生的情況堪比1980年代，而且與白人同儕相比，非裔失業率的差距更大，恐防當年的騷亂有可能重演。

責任編輯：吳漢培

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