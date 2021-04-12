【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）

▲ 滙豐發言人回應時表示，滙豐和華為及孟晚舟已經達成協議。

華為創辦人任正非女兒、副董事長孟晚舟2月在香港高等法院入稟，向HSBC滙豐 （00005） 興訟，要求滙豐交出顯示華為與星通和Canicula Holdings Ltd的內部文件，在孟晚舟加拿大引渡美國的聆訊上使用。案件今早在高等法院審訊，高院頒令滙豐向孟晚舟一方交出部分文件，但部分內容需要被遮蓋。

孟晚舟滙豐案件今早（12日）上午10時在高等法院再度審訊，並轉為公開審訊，在雙方已達成協議的情況下，法官在庭上頒令便隨即散庭，歷時僅數分鐘。

高院法官陳靜芬在庭上披露，原告周日（11日）入稟加入第二原告，法庭已批准，庭上未有披露其身份。據了解，案中新增的第二原告便是華為。

滙豐發言人回覆查詢時表示，就華為和孟晚舟在香港提出，要求提供相關文件的法律程序，滙豐和華為及孟晚舟已經達成了協議。

據相關文件，案件原告孟晚舟；答辯人The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited。原告又要求法庭頒令，原告獲許可在由美國政府提出的引渡聆訊中，可使用所取得的資料，原告會就事件所產生的一切合理開支，向答辯人作出全數的懲罰性補償。

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記者：趙穎妍