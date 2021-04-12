【異動股】瑞聲中午發盈喜、股價偷步炒高午後升一成　前獲高盛上調評級至「買入」、目標價升近9成看58元

瑞聲 （02018） 中午發盈喜，料首季淨升按年增約10倍，公司股價已在早上偷步炒上，半日升6.1%，午收42.3元，午後愈升愈有，現升9.7%，報43.7元，成交額8.4億元。瑞聲預期，今年首季純利5.1億至5.5億元人民幣，按年增9.6倍至10.4倍，主要由於今年第一季度市場需求回復正常。

另外，高盛上周五（9日）發表報告上調瑞聲評級，公司股價今早造好，升穿20天線，並逼50天線，現升6.1%，報42.3元，盤中高見42.75元，成交額4.6億元。

高盛將瑞聲科技評級由「沽售」上調至「買入」，目標價從31元上調至58元，升幅達87%，即2022年的預測市盈率達19倍，接近公司平均歷史市盈率。高盛指出，隨着瑞聲在手機鏡頭和攝像頭模組領域擴張，該行引入了長期估值（2024-27E），並更新了估值方法，由市盈率轉為市盈率折讓，以更好地把握公司在攝像頭領域的長期機會。

該行假設瑞聲收入增長在2025至27年恢復到複合年增長率達15%的行業水平，採用行業平均市盈率13倍作2025年的瑞聲每股盈利預測，並計入2022年預測作折讓而得出新目標價。

高盛又調高瑞聲2021至23年預測盈利增長6%、25%及17%，主要因為預期2021年產能擴張高過預期，支持市佔率上升，令收入增加；以及營業費用率下降。

相關文章：【業績│手機設備股】瑞聲去年少賺32% 維持40%毛利率目標、今年資本開支料降

【iPhone鏡頭】舜宇及瑞聲傳競購iPhone鏡頭生產商廠房 舜宇半日升逾3%

編輯：吳敏芳