【港股市況】恒生指數高開93點　阿里巴巴被罰182億人幣股價高開半成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股承接美股高開，恒生指數開報28791點，升93點，恒生科技指數升0.7%，報8365點。市監局以阿里巴巴 （09988） 旗下網上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為為由，責令阿里巴巴須繳交罰款182.28億元人民幣（約216億港元），阿里巴巴升逾5%，瑞聲 （02018） 升近半成；騰訊 （00700） 逆市跌0.7%。

焦點新聞︰

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴罰款解反壟斷陰霾？ 專家指科技股僅短綫反彈、應減持

即市走勢︰

【09：36】聯易融科技 （09959） 上市翌日，股價續升逾3%，高見20.6元創上市後新高。

【09：35】美團 （03690） 跌4%，低見300.2元。

【09：33】大市早段跌幅擴大至近100點，報28602點；科指轉跌0.2%，報8285點。

【09：30】港股開市後升勢收窄，恒指最新轉跌近15點。

【09：27】波司登 （03998） 升逾2%，波司登預期全年盈利將按年增長40%。

【盈喜】波司登料全年盈利增40% 品牌羽絨服健康增長

【09：24】Bitcoin比特幣一度重上61000美元，最新於60000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾2%。

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【09：21】恒生指數開報28791點，升93點，恒生科技指數升0.7%，報8365點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%，瑞聲 （02018） 升近半成；騰訊 （00700） 逆市跌0.7%

【09：13】期指開報28550點，跌84點或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌約5點，報28671點；道指期貨跌36點，33646點。

【08：55】阿里巴巴：未知集團涉其他反壟斷調查 會減費數以十億元

【08：20】電視廣播︰李寶安5月27日退休並無意見分歧 將物色替代人選

【08：50】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績 四度延遲公布業績續停牌

【07：45】英記茶莊︰終止愛茶業務

【07：45】港股ADR收報28678點，跌19點或0.07%。滙豐 （00005） ADR折合報46.51元，跌0.04元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報617.64元，跌2.86元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

【開市9點半】阿里巴巴遭重罰後首日 博唔博短綫反彈？

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責任編輯︰梁浩碩