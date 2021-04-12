【港股市況】恒生指數跌近400點　阿里巴巴逆市升7%、其他科技股挫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股承接美股高開，恒生指數開報28791點，升93點，恒生科技指數升0.7%，報8365點。市監局以阿里巴巴 （09988） 旗下網上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為為由，責令阿里巴巴須繳交罰款182.28億元人民幣（約216億港元），阿里巴巴升逾5%，瑞聲 （02018） 升近半成；騰訊 （00700） 逆市跌0.7%。

焦點新聞︰

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴罰款解反壟斷陰霾？ 專家指科技股僅短綫反彈、應減持

即市走勢︰

【11：03】中國有色礦業 （01258） 升近一成，高見2.83元。中國有色礦業公布，首季預估純利約7900萬美元，按年增長約4.8倍。

【10：58】SaaS股受壓，微盟 （02013） 、明源雲 （00909） 跌6%；中國有贊 （08083） 跌逾3%。

【10：56】高銀金融 （00530） 破底低見0.243元後，最新倒升逾3%，高見0.255元，成交13萬元。

【10：52】體育用品股逆市向上，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別升逾1%。

【10：50】山東墨龍 （00568） 升勢未止，股價今早逆市再升逾12%，破頂高見4.18元。山東墨龍已七連升，股價累升一倍。

【10：44】受科技股拖累，大市跌幅擴大至近400點，跌至28300點水平。科指跌1.5%，報8183點。

【10：26】阿里巴巴 （09988） 最新續升逾7%，至於其他科技股普遍向下，騰訊 （00700） 跌1.9%；美團 （03690） 跌近5%；小米 （01810） 連日回購無助表現，股價跌逾2%；京東 （09618） 跌近2%。

【10：21】大市最新跌近300點，跌至28400點水平。科指跌0.8%，報8237點。

【10：19】吉利 （00175） 跌近7%，低見19.24元。浙江省消保委上周聯合杭州市消保委約談奧迪、寶馬、奔馳、吉利等13家知名汽車品牌廠商。

【10：17】保利協鑫能源 （03800） 再延期公布業績續停牌，協鑫新能源 （00451） 跌12%，低見0.255元。

【10：11】攜程9961次日孖展錄39.9億元、超購4.4倍 國際配售獲多倍認購（附短片）

【10：11】內地市監局傳請人擴大反壟斷部門規模 美團插半成、騰訊京東跑輸阿里巴巴

【10：09】美銀將呷哺呷哺 （00520） 目標價下調6%至20.7元，呷哺呷哺跌11%；海底撈 （06862） 跌近半成。

【10：03】港股跌250點，報28447點；科指跌0.8%，報8240點。

【10：01】大市跌約200點，跌穿28500點水平。

【09：58】虎都 （02399） 逆市升3%，破頂高見5.65元。虎都集團旗下公司「洪高科技」與京東 （09618） 子公司訂立合作協議。根據協議，洪高科技為京東的授權業務合作夥伴，有權使用京東之商標，合作協議有效期至2021年底。

【09：56】吉利 （00175） 跌6%，低見19.38元，成交4.8億元。

【09：56】呷哺呷哺 （00520） 跌幅擴大至一成，低見13.94元。

【09：55】美團 （03690） 反覆跌逾4%，跌穿300元水平，低見299.2元。

【09：52】大市一度轉升，惟其後再度回落跌百點，恒指跌約120點，報28577點。

【09：45】瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾6%，高見42.75元，高盛將評價上調至買入；另一手機孖寶舜宇 （02382） 亦升近3%。

舜宇光學3月手機鏡頭出貨升15%、丘鈦科技攝像頭模組銷量升1成 增速較首兩月放緩

【09：44】呷哺呷哺 （00520） 跌逾8%，低見14.42元。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 最新升逾7%，高見234元；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌近1%。

【09：39】港股跌逾百點後急速拗腰回穩，最新微跌5點。

【09：36】聯易融科技 （09959） 上市翌日，股價續升逾3%，高見20.6元創上市後新高。

【09：35】美團 （03690） 跌4%，低見300.2元。

【09：33】大市早段跌幅擴大至近100點，報28602點；科指轉跌0.2%，報8285點。

【09：30】港股開市後升勢收窄，恒指最新轉跌近15點。

【09：27】波司登 （03998） 升逾2%，波司登預期全年盈利將按年增長40%。

【盈喜】波司登料全年盈利增40% 品牌羽絨服健康增長

【09：24】Bitcoin比特幣一度重上61000美元，最新於60000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾2%。

【Bitcoin】比特幣升穿61000美元關口 24小時內升逾4%

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【09：21】恒生指數開報28791點，升93點，恒生科技指數升0.7%，報8365點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%，瑞聲 （02018） 升近半成；騰訊 （00700） 逆市跌0.7%

【09：13】期指開報28550點，跌84點或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌約5點，報28671點；道指期貨跌36點，33646點。

【08：55】阿里巴巴：未知集團涉其他反壟斷調查 會減費數以十億元

【08：20】電視廣播︰李寶安5月27日退休並無意見分歧 將物色替代人選

【08：50】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績 四度延遲公布業績續停牌

【07：45】英記茶莊︰終止愛茶業務

【07：45】港股ADR收報28678點，跌19點或0.07%。滙豐 （00005） ADR折合報46.51元，跌0.04元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報617.64元，跌2.86元或0.5%。

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【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

【開市9點半】阿里巴巴遭重罰後首日 博唔博短綫反彈？

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責任編輯︰梁浩碩