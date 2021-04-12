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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.7%　北水走資25億沽吉利美團　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）

股市 23:11 2021/04/12

分享：

港股市況不斷更新

歐洲股市走勢反覆，美股偏軟，美國10年期債息高見1.6782厘，恒指夜期升18點，滙豐 （00005） 股價在港跌1.6%後，ADR股價回升，折算報46.15元，較港收市價45.8元高0.7。

ADR 折算港元 較港收市價
變幅
滙豐ADR 46.15 +0.7%
百度美股 208.33 -0.9%
阿里巴巴美股 233.96 +0.7%
騰訊ADR 613.92 +0.1%
網易ADR 162.89 +1.1%
京東美股 304.47 -1.6%

阿里巴巴 （09988） 因違反反壟斷法而遭罰款，市場認為壞消息終落地，帶動阿里巴巴在ATMX中獨升6.5%。不過，阿里巴巴旗下螞蟻集團再遭監管約談，要求五大方面整改，加上其他科企在監管方面仍待觀察，後市科技股仍難脫頹勢。恒指夜期升31點。

北水今日走資25.3億元，吉利 （00175） 成沽貨重災區，淨走7.2億元，美團 （03690） 及思摩爾 （06969） 則淨走5.2億及3.2億元。騰訊 （00700） 微吸0.2億元，中芯 （00981） 則大手獲北水掃7.4億元。

北水資金動向：

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港股承接美股高開，恒生指數開報28791點，升93點，惟科技股拖累下，大市轉跌，一度跌逾400點。恒生指數收報28453點，跌245點，成交1607億元。恒生科技指數跌1.6%，報8169點。市監局以阿里巴巴 （09988） 旗下網上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為為由，責令阿里巴巴須繳交罰款182.28億元人民幣（約216億港元），阿里巴巴逆市升逾6%；瑞聲 （02018） 升逾12%。美團 （03690） 跌半成；小米 （01810） 跌近3%；吉利 （00175） 跌7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）

【阿里巴巴旗下】螞蟻集團再遭監管約談 五大方面整改、整體須申設為金融控股公司

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴罰款解反壟斷陰霾？　專家指科技股僅短綫反彈、應減持

即市走勢︰

【23：11】夜期升18點

【22：00】夜期升43點

【21：30】夜期升39點

【20：25】夜期升47點

【18：34】【疫苗氣泡】林鄭提3步放寬堂食限制　餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、須強制用安心出行不可填紙

【18：33】【零售寒冬】周大福上季零售值按年增1.5倍　港澳同店銷售僅回升31%

【18：32】【收緊查冊】David Webb實測反駁許正宇稱查冊混淆機會細　諷與反蒙面法背道而馳

【18：31】恒指夜期升31點，報28444點。

【16：10】恒生指數收報28453點，跌245點，成交1607億元。恒生科技指數跌1.6%，報8169點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾6%；瑞聲 （02018） 升逾12%。美團 （03690） 跌半成；小米 （01810） 跌近3%；吉利 （00175） 跌7%。

【16：05】中國3月新增貸款2.73萬億元人民幣，勝預期的2.3萬億元人民幣。貨幣供應量M2按年增長9.4%，預期為增長9.5%。社會融資規模增量3.34萬億元人民幣，預期為3.7萬億元人民幣。

【16：00】恒生指數U盤前跌284點，報28414點。

【15：43】重鋼 （01053） 最新升兩成，破頂高見2.12元。

【15：32】康希諾生物 （06185） 跌逾9%，低見303.4元。

【15：25】港股尾市跌約285點，報28413點；科指跌1.8%，報8157點。

【15：03】火幣科技 （01611） 升幅擴大至逾17%；歐科雲鏈 （01499） 升近9%；雄岸科技 （01647） 升近4%。另外，美圖 （01357） 升逾7%。

【15：01】內地股市下跌，上證全日跌1.1%；深證、創業板指分別跌2.3%。

【14：40】瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾12%，高見44.9元，成交14.4億元，為升幅最大藍籌。

【14：39】內地逾70間影視機構發表聯合聲明抵制影視侵權　快手、嗶哩嗶哩跌4%

【14：36】港股最新報28435點，跌262點，成交1208億元；科指跌1.7%，報8168點。

【14：24】中遠海控 （01919） 跌逾5%，低見11.42元，美銀重申跑輸大市。

【14：21】上市翌日的聯易融科技 （09959） 升幅擴大至逾8%，高見21.2元創上市新高。

【14：20】恒達科技 （01725） 午後中途停牌，停牌前報3.7元，升37%，成交836萬元。

【13：40】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%；快手 （01024） 亦跌近4%。中國電視藝術交流協會等多家協會、視頻平台及影視公司發表聯合聲明，呼籲短視頻平台和公眾賬號生產運營者尊重原創，保護版權，不可在未經授權的情況下剪輯相關影視作品。

【13：23】恒達科技 （01725） 午後升逾三成，高見3.79元，成交694萬元。

【13：23】中芯國際 （00981） 跌逾1%，低見25.4元。

【芯片短缺】白宮周一主辦企業晶片峰會、台積電、三星等受邀　官媒批排除中國企業

【13：22】大市午後跌幅一度收窄至約200點，最新報28473點，跌225點。

【13：18】阿里巴巴 （09988） 升逾8%，報235.6元。

【13：17】瑞聲 （02018） 升幅擴大至9%，高見43.45元。

【13：11】山東墨龍 （00568） 午後升幅擴大至近19%，破頂高見4.45元。

【13：08】瑞聲 （02018） 中午發盈喜，料首季淨升按年增約10倍，股價午後升幅擴大至逾7%，高見42.95元。

【13：07】港股午後初段跌約300點，恒指跌308點，報38390點。

石SIR今日推介洛陽鉬業

【12：50】李國寶上周斥資近千萬　連續兩日增持東亞銀行

【12：03】恒生指數半日跌281點，報28417點，成交902億元。恒生科技指數跌1.6%，報8172點。阿里巴巴 （09988） 逆市升7%。美團 （03690） 跌逾6%；小米 （01810） 跌近3%；吉利 （00175） 跌近7%；瑞聲 （02018） 升6%。

【11：37】大市跌幅略為收窄至約300點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.8%；深證跌1.7%；創業板指跌1.5%。

【11：20】瑞聲股價升逾6%　獲高盛上調評級至「買入」、目標價升近9成看58元

【11：19】恒指最新跌415點，報28282點；科指跌2%，報8141點。

【11：18】吉利被浙江消保委約談　股價曾挫8%　

【11：12】呷哺呷哺 （00520） 愈跌愈有，最新跌逾14%，低見13.3元，成交1.8億元。

【11：03】中國有色礦業 （01258） 升近一成，高見2.83元。中國有色礦業公布，首季預估純利約7900萬美元，按年增長約4.8倍。

【10：58】SaaS股受壓，微盟 （02013） 、明源雲 （00909） 跌6%；中國有贊 （08083） 跌逾3%。

【10：56】高銀金融 （00530） 破底低見0.243元後，最新倒升逾3%，高見0.255元，成交13萬元。

【10：52】體育用品股逆市向上，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別升逾1%。

【10：50】山東墨龍 （00568） 升勢未止，股價今早逆市再升逾12%，破頂高見4.18元。山東墨龍已七連升，股價累升一倍。

【10：44】受科技股拖累，大市跌幅擴大至近400點，跌至28300點水平。科指跌1.5%，報8183點。

【10：26】阿里巴巴 （09988） 最新續升逾7%，至於其他科技股普遍向下，騰訊 （00700） 跌1.9%；美團 （03690） 跌近5%；小米 （01810） 連日回購無助表現，股價跌逾2%；京東 （09618） 跌近2%。

【10：21】大市最新跌近300點，跌至28400點水平。科指跌0.8%，報8237點。

【10：19】吉利 （00175） 跌近7%，低見19.24元。浙江省消保委上周聯合杭州市消保委約談奧迪、寶馬、奔馳、吉利等13家知名汽車品牌廠商。

【10：17】保利協鑫能源 （03800） 再延期公布業績續停牌，協鑫新能源 （00451） 跌12%，低見0.255元。

【10：11】攜程9961次日孖展錄39.9億元、超購4.4倍　國際配售獲多倍認購（附短片）

【10：11】內地市監局傳請人擴大反壟斷部門規模　美團插半成、騰訊京東跑輸阿里巴巴

【10：09】美銀將呷哺呷哺 （00520） 目標價下調6%至20.7元，呷哺呷哺跌11%；海底撈 （06862） 跌近半成。

【10：03】港股跌250點，報28447點；科指跌0.8%，報8240點。

【10：01】大市跌約200點，跌穿28500點水平。

【09：58】虎都 （02399） 逆市升3%，破頂高見5.65元。虎都集團旗下公司「洪高科技」與京東 （09618） 子公司訂立合作協議。根據協議，洪高科技為京東的授權業務合作夥伴，有權使用京東之商標，合作協議有效期至2021年底。

【09：56】吉利 （00175） 跌6%，低見19.38元，成交4.8億元。

【09：56】呷哺呷哺 （00520） 跌幅擴大至一成，低見13.94元。

【09：55】美團 （03690） 反覆跌逾4%，跌穿300元水平，低見299.2元。

【09：52】大市一度轉升，惟其後再度回落跌百點，恒指跌約120點，報28577點。

【09：45】瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾6%，高見42.75元，高盛將評價上調至買入；另一手機孖寶舜宇 （02382） 亦升近3%。

舜宇光學3月手機鏡頭出貨升15%、丘鈦科技攝像頭模組銷量升1成 增速較首兩月放緩

【09：44】呷哺呷哺 （00520） 跌逾8%，低見14.42元。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 最新升逾7%，高見234元；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌近1%。

【09：39】港股跌逾百點後急速拗腰回穩，最新微跌5點。

【09：36】聯易融科技 （09959） 上市翌日，股價續升逾3%，高見20.6元創上市後新高。

【09：35】美團 （03690） 跌4%，低見300.2元。

【09：33】大市早段跌幅擴大至近100點，報28602點；科指轉跌0.2%，報8285點。

【09：30】港股開市後升勢收窄，恒指最新轉跌近15點。

【09：27】波司登 （03998） 升逾2%，波司登預期全年盈利將按年增長40%。

【盈喜】波司登料全年盈利增40%　品牌羽絨服健康增長

【09：24】Bitcoin比特幣一度重上61000美元，最新於60000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾2%。

【Bitcoin】比特幣升穿61000美元關口　24小時內升逾4%

【Bitcoin】滙豐HSBC反加密貨幣？　傳禁客戶買比特幣概念股MSTR

【09：21】恒生指數開報28791點，升93點，恒生科技指數升0.7%，報8365點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%，瑞聲 （02018） 升近半成；騰訊 （00700） 逆市跌0.7%

【09：13】期指開報28550點，跌84點或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌約5點，報28671點；道指期貨跌36點，33646點。

【08：55】阿里巴巴：未知集團涉其他反壟斷調查　會減費數以十億元

【08：20】電視廣播︰李寶安5月27日退休並無意見分歧　將物色替代人選

【08：50】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌

【07：45】英記茶莊︰終止愛茶業務

【07：45】港股ADR收報28678點，跌19點或0.07%。滙豐 （00005） ADR折合報46.51元，跌0.04元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報617.64元，跌2.86元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五向上，美國3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，道指及標指齊創新高，標指更首越4100關，道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。

【開市9點半】阿里巴巴遭重罰後首日　博唔博短綫反彈？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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