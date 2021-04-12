【阿里巴巴股價】阿里巴巴：未知集團涉其他反壟斷調查　股價曾升9%

▲ 【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴：未知集團涉其他反壟斷調查 會減費數以十億元

阿里巴巴 （09988） 被指因要求商戶在平台選擇中「二選一」，被市監局重罰182.28億元（人民幣，下同）。 阿里巴巴周一早上舉行分析員會議，阿里巴巴副主席蔡崇信稱，據他所知，監管機構正對全行業進行商戶控制檢討，未知阿里巴巴牽涉其他反壟斷調查，而182.28億元人民幣罰款，不足阿里巴巴近12個月自由現金流的20%，而至去年底阿里巴巴現金、現金等價和短期投資共有4563億元。

蔡崇信續指，當局最新監管規定認同平台經濟模式，也未發現平台經濟模式有根本不妥之處，但需要對不同用戶公平，認為反壟斷罰款成為集團未來發展的指引，阿里巴巴不會上訴決定。

阿里巴巴周一股價開市升5.5%重上230元水平，成交11億元，早段升幅擴大至9%，高見237.6元，最新報235.6元，升8%，成交59億元。

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阿里巴巴主席張勇就指，未來會推出新措施降低商戶入場門檻和科技使用費用，會免費提供已成熟的科技服務，新服務就會維持收費模式，降低商戶成本和營運效率。首席財務官武衛指，措施料涉及數以十億元。

市監局要求各平台不可以採「二選一」行為，逼商戶提供獨家服務，張勇稱，阿里巴巴有約7.8億個年活躍用戶，當中包括內地最具消費力的消費者，而阿里巴巴會提供更佳服務，料有關要求不會令營業額有重大影響。

武衛就指，182.23億元罰款會反映在3月底的財務季度，將會影響GAAP（通用會計準則）的盈利表現，但不反映在non-GAAP盈利。

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記者：麥德銘