【Bitcoin】滙豐HSBC反加密貨幣？　傳禁客戶買比特幣概念股MSTR

外電報道，滙豐 （00005） 客戶不再可以在其在線交易平台HSBC InvestDirect或HIDC上購買商業情報公司、比特幣概念股MicroStrategy（美：MSTR），主要因為該公司持有比特幣。同時，滙豐已指示已經擁有MicroStrategy股票的用戶不要購買額外的股票，但可持有或出售現有的MicroStrategy股份。

比特幣升穿61000美元關口【下一頁】

今次是滙豐銀行最近反加密貨幣行動中的最新動作 ，早前滙豐亦禁止客戶將從比特幣交易所賺的利潤轉帳到其滙豐戶口。 此舉意味滙豐日後亦可能會禁客戶在HIDC上買賣其他涉及投資比特幣的企業，如Tesla（美：TSLA）、Square（美：SQ）。

由Michael Saylor領導的MicroStrategy是第一家直接投資比特幣的上市公司。目前該公司總共持有約91579枚比特幣，價值數十億美元。有報道指，該公司本周初才以1500萬美元購買了新一批的比特幣。

MicroStrategy上周五收報711美元，升3.03%。

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編輯：吳敏芳