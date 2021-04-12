▲ 【電視廣播TVB】電視廣播︰李寶安5月27日退休並無意見分歧 將物色替代人選

電視廣播（00511，TVB）副主席、行政總裁李寶安早前傳出準備於5月26日股東大會後退休。電視廣播正式宣布 ，由於李寶安希望於65歲時退休及投入更多時間處理其個人事務，故將於5月27日退休，不再擔任公司副主席、集團行政總裁及執行董事職務。此外，將於同日辭任行政委員會主席、風險委員會、投資委員會及法規委員會成員以及公司旗下其他附屬公司之董事職務。

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電視廣播表示，李寶安確認與董事局之間並無意見分歧，董事局衷心感謝李寶安多年來對董事局及公司提出之睿智建言及領導。

李寶安現有職責將由管理委員會承擔（成員包括公司高級業務部門主管及高層管理團隊之其他成員），作為臨時安排。董事局主席連同其他董事局成員將帶領進行物色工作，以適時為集團行政總裁一職覓得合適替代人選。

電視廣播表示，公司建議將適時與李寶安訂立獨立諮詢協議，該協議設有固定期限，自李寶安退休生效後起計，以確保李寶安有序及順利交接職務，並於需要時向公司提供相關策略建議及行業專業知識。

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責任編輯︰梁浩碩