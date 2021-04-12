【開市9點半】阿里巴巴遭重罰後首日　博唔博短綫反彈？

▲ 【開市9點半】阿里巴巴重罰後首日 博唔博短綫反彈？

（1）阿里巴巴 （09988） 遭到重罰182億元人民幣，短綫不明朗因素消除，憧憬股價反彈，不過，隨後傳出市監局擴大反壟斷部門，對網購平台、大數據等行業前景有影響，令科企估值受壓，有專家建議趁反彈減持。對於博唔博短綫反彈，有網民表示會博。

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【港股】專家指科技股僅短綫反彈、應減持

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（2）市監局約有20至30名員工負責反壟斷調查，外電報道，市監局擬擴張其規模至40人，並將從其他部門調派人手。不過，阿里巴巴的反壟斷調查到判罰用了4個月，正反映效率高。

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（3）外資股東兩輪來港減持阿里巴巴，手法並不似騰訊 （00700） 大股東Napsters轉倉入券商後即大手減持，而是有秩序慢慢沽出，兩輪分均每日平均淨沽出24.5億及27.3億元，只要市場買入的新資金多於外資股東的淨沽出額，便反映消化力夠強。

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（4）騰訊大股東Naspers大手批股，數據顯示落入四大券商手中，其中3間為美資大行，預期是機構客，投資作風一般具有中長綫持股的特性，有利股價穩定。

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（5）5000元電子消費券，4家儲值支付工具營辦商協助推行計劃，若仍未有相關帳號，可趁機申請一個了。

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（6）美國討論缺芯的解決方法，會是放寬對華芯片廠的生產限制，還是只是討論強化美國本土生產芯片的方法？不過，事件已顯示美國政府已正視問題。

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（7）商流即產品從製造商傳送至消費者手上的商品流通路線，王衛稱，堅決不碰商流，順豐的願景是成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司

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（8）工銀亞洲的3個、半年、1年期人民幣定存，劃一2.1厘。

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（9）飛書深諾數字科技為一家科技及數據賦能的出海數字營銷平台。據公司網頁顯示，公司業務分為五大核心業務：技術數據應用服務平台、諮詢顧問、綜合創意、媒介服務、優化運營。

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉