【樓市現象】業主愈來愈心雄 買家只願追價1%至2% 十大屋苑周末成交按周跌24%

樓市自年初至今交投暢旺，市場放盤經過4個月的消化，筍價盤已開始絕跡，市價盤也賣一個少一個。隨著樓價開始回升，買家入市步伐更快，業主更心雄，令部份買家卻步，剛過去的周末（4月11日至12日）十大屋苑成交較上周回落24%。

【樓市現象】元朗譽88三房放盤足足5年都賣唔出 業主「終極一劈」100萬終成功出貨，詳見【下一頁】

【樓市現象】業主28年前52萬買馬鞍山居屋 持貨多年沽出單位 樓價升幅驚人，詳見【下一頁】



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周末是復活節假期，交投較多屬正常現象，剛過去的周末為長假後周末，十大屋苑錄得19宗交投，按周跌24%，但成交數字已連續8星期企穩雙位數水平，交投尚算平穩，也屬正常偏高水平。他續稱，大牛市下，二手大部份業主叫價尚算克制，少部份業主反價，買家普遍願意追價1至2%，反價多於3%即令準買家猶疑，令二手交投略為放慢。

【筍盤推介】港島區上車首選 4分鐘就到香港大學站 2房單位樓價只係「5字頭」，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



剛過去的周末，十大屋苑中，以東涌映灣園交投最旺。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園本周末交投明顯加快，錄得5宗成交，平均實用呎價12,847元。屋苑新成交包括5座中高層H室，實用面積986平方呎，三房套房間隔，放盤約1星期，剛於市場以1,100萬元成交，折合實用呎價11,156元。據悉，原業主於2010年2月以450萬元購入物業，現成功沽出，賬面可獲利650萬元離場，單位11年升值逾1.4倍。



港島區方面，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末維持2宗成交，屋苑本月累積10宗交投，平均實用呎價20,480元。周末成交包括青松閣極高層H室，實用面積1114平方呎，三房一套連工人房間隔，向西北，望郵輪碼頭東隧頂。單位去年4月以2680萬元放售，現累減220萬元，以2460萬元沽出，折合實用呎價22083元。原業主於1995年7月以700萬元買入單位，一直作自住用途，持貨26年，現易手賬面獲利1760萬元，單位升值2.5倍。

【樓市故事】為左同阿仔住近啲 外區客由青衣搬到將軍澳 870萬購將軍澳廣場2房，詳見【下一頁】



九龍區方面，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳新都城周末僅錄得2宗成交，較上周少3未，成交包括3期1座高層D室，實用面積470平方呎，兩房兩廳，享東北開揚景致，剛於市場以789萬元沽出，折合實用呎價16,787元。原業主則於2015年以540萬元買入單位，持貨6年，現沽出單位帳面可獲利249萬元，單位升值46%。

延伸閱讀：【有片睇】恆香老餅家踏入101年 空降CEO堅持立新不破舊，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍