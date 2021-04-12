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【新股IPO】騰訊是最大機構投資者 小電科技傳最快今年來港上市　

股樓投資 08:11 2021/04/12

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引述內地媒體報道指，騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團有份投資的小電科技，計劃最快月內遞交上市申請，上市後將有望成為內地第二間上市的共享充電寶服務提供商。

中概股何去何從 會否爆發中概股在美國退市潮？，見【下一頁】

對於香港投資者或者對小電科技未必有太多認識，不過其機構投資者很多都是大家熟悉的名字。除了騰訊和螞蟻集團，小電科技曾於去年下半年獲螞蟻集團新一輪融資。此外，紅杉資本、金沙江創投、元璟資本均持股超過5%股份。至於騰訊則持股9.66%，成為小電科技最大的機構投資者。

攜程9961即日起招股 每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元，見【下一頁】

其實小電科技在去年6月曾傳出計劃在內地創業板上市，卻在今年3月終止了創業板上市輔導工作；期後又傳曾考慮在美國上市，但最終還是選擇了來香港上市。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 螞蟻集團（滬：688688） 騰訊控股（00700） 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊 港股 IPO
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