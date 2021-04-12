【新股IPO】騰訊是最大機構投資者 小電科技傳最快今年來港上市　

引述內地媒體報道指，騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團有份投資的小電科技，計劃最快月內遞交上市申請，上市後將有望成為內地第二間上市的共享充電寶服務提供商。

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對於香港投資者或者對小電科技未必有太多認識，不過其機構投資者很多都是大家熟悉的名字。除了騰訊和螞蟻集團，小電科技曾於去年下半年獲螞蟻集團新一輪融資。此外，紅杉資本、金沙江創投、元璟資本均持股超過5%股份。至於騰訊則持股9.66%，成為小電科技最大的機構投資者。

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其實小電科技在去年6月曾傳出計劃在內地創業板上市，卻在今年3月終止了創業板上市輔導工作；期後又傳曾考慮在美國上市，但最終還是選擇了來香港上市。

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記者：張以正