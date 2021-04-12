【樓市現象】長情業主群起沽貨賺幅「和味」 沙田第一城單位當年用24.8萬買入 35年後升值22倍570萬沽

樓市自年初至今也保持暢旺，樓價也再挑戰新高，吸引不少持貨多年的業主先行沽貨獲利離場，最近市場錄得多宗長情業主沽貨個案，均是持貨達20餘至30餘年的業主，如今沽出單位獲利驚人。



觀察最近的個案中，一個持有沙田第一城2房單位近35年的業主剛沽出單位，單位升幅達22倍。世紀21奇豐物業分行經理楊麗娟表示，市場新近錄得沙田第一城成交，單位為31座中層H室，實用面積327平方呎，屬2房1廳間隔，望內園景。物業放盤個半月，原叫價600萬元，其後調整至570萬元沽售，累減30萬元或5%，實用面積呎價17,431元。

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據了解，原業主於1986年6月以24.8萬元購入上址，持貨近35年至今將單位轉手，賬面獲利545.2萬元，單位期內升值約22倍。



此外，馬鞍山居屋錦英苑一個高層兩房單位日前也以475萬元（自由市場）沽出，長情業主持單位近30年料獲利甚豐。世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，該行錄得馬鞍山錦英苑成交，單位為錦達閣(E座)高層05室，實用面積401平方呎，2房2廳間隔，座向東南望山景。

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以上單位原開價508萬元，放盤2個半月，減價33萬或約6.5%，獲買家以475元(自由市場價) 承接，實用面積呎價11,845元。據了解，原業主早於1991年8月購入上述單位，當時作價41.08萬元(未補地價)，持貨近30年至今轉售，料獲利甚豐。

另一個馬鞍山居屋福安花園也錄長情業主沽貨個案，世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，單位為2座高層C室，實用面積431平方呎，2房2廳間隔，座向西北，享海景。單位原開價598萬，放盤1個月，減價15萬或2.5%，獲買家以583萬元(自由市場價) 承接，實用面積呎價13,527元。

據了解，原業主早於1992年8月以52.6萬元(未補地價) 購入上址，持貨逾28年至今沽售，料獲利甚豐。

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記者：陳詠妍