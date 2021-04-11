【宅經濟】全球首季PC出貨大升55% 聯想蟬聯首位、蘋果出貨倍增

▲ 全球首季PC出貨按年增長55%，聯想蟬聯首位。

儘管消費電子產品零部件短缺，全球個人電腦（PC）首季出貨仍強勁增長。根據市場調查機構IDC數據，首季包括桌上電腦、筆記本、工作站在內的個人電腦出貨量按年升55%至8398萬部，一方面因PC需求持續高企，另一方面得益於去年同期因疫情爆發基數較低。由於首季為傳統淡季，上季出貨按季則跌8%，為2012年以來最溫和的按季跌幅。

聯想集團 （00992） 上季出貨2040萬部，按年增長59%，市佔率24.3%，按年增長0.6個百分點，蟬聯全球首位。惠普（HP）位列第二，上季出貨按年大增64%至1923.7萬部，市佔率22.9%。戴爾（Dell）則排第三，出貨量按年升23.4%至1294.6萬部。蘋果（美：AAPL）排第四，首季出貨669.2萬部，按年增幅達111.5%。

IDC表示，去年消費者的強勁需求延續至今年首季度，但市場依然面臨零部件短缺及物流問題。2021年商務、消費者和教育領域對PC的訂單需求料依然龐大，「我們相信PC領域已發生根本性的轉變，令未來數年的前景更加正面。」

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編輯：陳健婷