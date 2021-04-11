【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴罰款解反壟斷陰霾？　專家指科技股僅短綫反彈、應減持

▲ 阿里巴巴被罰、科技股有望脫反壟斷陰霾？ 專家指科技股僅短綫反彈、應減持

科技股大調整，連帶港股近期處於弱勢。阿里巴巴 （09988） 因違反《反壟斷法》遭重罰182億元人民幣，內地反壟斷政策似乎越見明朗，為科技股消除了部份政策陰霾。專家認為，科技股僅可短綫反彈，皆因除阿里巴巴以外，內地監管機構對其他科網企業在反壟斷問題上未明，預期調整期未完，宜減持科技股。

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瑞士盈豐銀行執行董事韓焯林表示，阿里巴巴遭罰款反映「壞消息落地」，加上科企對內地監管有更清晰的圖畫，料刺激阿里巴巴及科技股短綫反彈。惟這對板塊整體氣氛未有幫助，皆因仍要觀望其他科企在反壟斷的進展，預期未來3個月科技股表現平淡，聚焦罰款落地情況以及反壟斷的進一步監管如何。

盛寶金融高級市場分析師潘梓生也有類似看法，認為科技股調整期未完，暫未出現買入時機，主因 （1） 內地政策影響資金對中資科技股前景的信心、（2） 美國中概股面對退市風險，（3） 投資風格持續輪動，建議投資者短綫減持科技股。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝則表示，政策影響氣氛，反壟斷法有明朗發展，或會成為潛在催化劑，後市要留意企業如何因應法規整改、蟻螞集團如何重新上市。不過，在估值來看，即使科技股回落，傳統股的吸引力仍較大，他看好必非需消費品。

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港股短綫橫行 29000關阻力大

美股強勢，但港股未能跟隨，投資界雖然未對港股過分悲觀，但提醒沒有好消息推動下，料港股續處28000至29000關橫行。潘梓生認為，市況呆滯，若果外圍持續緩慢上升，對港股有一定支持，但相信29000關阻力大。

梁振輝指，A股偏軟在心理層面續有影響，但市場開始習慣內地緊縮政策憂慮，長綫來看，中港股市經歷今輪調整，市場買貨更安心，現時或是投資者尋寶機會。

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編輯：袁諾曦