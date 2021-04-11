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【騰訊股價】揭三大美資行　盡接騰訊大股東批股

股市 22:24 2021/04/11

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【騰訊股價】揭三大美資行　盡接騰訊大股東批股

騰訊（00700）大股東Naspers於4月8日配售1.9189億股，佔發行股數2%，根據最新中央結算系統持股紀錄，協助配售的摩根士丹利，當日減持1.2942億股，僅1.35%，或反映大摩自己客戶認購了6247萬股或0.65%。

另外，花旗當日代客持倉增加6369.6萬股或0.66%，高盛代客持倉增5053.97萬股或0.53%、德銀代客持倉增1100.98萬股或0.11%。

代客持倉 配股日持倉增加
大摩 6247萬股
花旗 6369.6萬股
高盛 5053.97萬股
德銀 1100.98萬股

四大券商客戶以構機大戶為主，其中3家更為美資券商，反映騰訊手貨並無派散，或有助股價回穩。

市場消息指，騰訊配售反應熱烈，機構派貨極少，故595元上限定價。騰訊其後未曾跌穿配股價，完全消化了1100億貨源。市場消息指，是次配售獲得多倍超額認購，當中長線基金、主權基金及現有股東亦有份認購。

【騰訊700】南非大股東掟千億大貨　騰訊兩大原因撐股價硬淨？

【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股　涉資逾1100億元　大摩早於3月22日已收貨

記者：譚志偉

港股 騰訊控股（00700）

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