【新股IPO】飛書深諾數字科技遞交上市申請　集資約23億元

飛書深諾數字科技（Meetsocial）遞交上市申請。市場消息指，飛書深諾數字科技計劃集資約2億美元至3億美元（約15.5億至23.25億港元），獨家保薦人為華泰。據艾瑞諮詢報告顯示， 按2020年賬單總值計算，在中國，公司是Facebook（美：FB）及Google（美：GOOG）的最大經銷商及Snapchat的第二大經銷商。

飛書深諾數字科技為一家科技及數據賦能的出海數字營銷平台。據公司網頁顯示，公司業務分為五大核心業務：技術數據應用服務平台、諮詢顧問、綜合創意、媒介服務、優化運營。

截至去年底，中國營銷客戶在 Facebook及Google的出海數字營銷賬單總值合計佔出海數字營銷賬單總值總額約74.4%。

截至去年全年，公司數字營銷服務分別定製化解決方案服務及SaaS服務，當中解決方案服務佔收入約8成，其總收入按年下跌6%至5949萬美元（約4.6億港元）；公司擁有人應佔年內利潤則按年跌52.7%至4592萬美元（約3559萬港元）。

公司集資所得主要用於擴大業務覆蓋及豐富全球網絡、加強技術基建及營銷工具、爭取上下游行業參與者的戰略投資及收購機會、加強SaaS服務及創意製作能力及作一般企業用途。

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記者：謝卓榮