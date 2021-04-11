▲ 【芯片荒】美國白宮周一召開峰會、與Google母企、Intel CEO等會面 應對芯片短缺問題

環球芯片短缺情況持續，美國白宮將於當地時間周一（12日）與多間企業展開視像峰會，當中Google母公司Alphabet、英特爾（Intel）、通用汽車、AT&T的CEO將會出席。峰會上將會談及如何加強美國芯片供應，以及逾2萬億美元的基建計劃。

芯片短缺影響的行業廣泛，因此是次峰會受邀企業涵蓋半導體、汽車、醫療及互聯網行業等。據指，已有19家公司同意派高管出席，包括三星（Samsung）、台積電（TSMC）及HP等。

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為應對芯片短缺問題，早前汽車生產商如通用汽車及福特汽車近期已下調產能預測或延長關廠時間。

有美國官員及議員警告，依賴來自其他國家的半導體造成潛在國家安全的影響。美國民主黨國會參議院多數黨領袖舒默曾指，半導體製造業是美國經濟和國家安全的危險薄弱環節。

拜登於2月簽署行政命令，要求半導體及其他相關行業進行為期100日的考查，以尋找推動完善供應鏈的方法。

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編輯：袁諾曦